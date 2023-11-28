旗艦冷鏈桃園農業物流加工園區動土 部長：再提4年計畫

農業部代理部長陳駿季等人今天出席農業科技園區「桃園農業物流加工園區」動土典禮，表示台灣農民端生產品質非常棒，但是行銷過程包括送到消費者手中，涉及能否維持到貨品質，冷鏈物流網絡是關鍵，農業部除了辦理桃園農業物流加工園區動土典禮，推動農業科技園區，也會再提下一個4年冷鏈計畫，讓冷鏈網路更健全。

陳駿季指出，政府過去投資140多億元推動冷鏈計畫，農業部先後在屏東、桃園規畫農業科技、物流園區旗艦型的物流中心，還建立14處區域物流中心，33處批發市場冷鏈物流中心，加上農民生產端就超過500處冷鏈，所以從產地到區域物流中心，一直到最後外銷使用的旗艦型物流中心，目的就是布建全台灣的冷鏈物流，讓農產品離開產地後，就能透過冷鏈物流保持產品的原品質。

陳駿季指出，台灣農產品過去幾年面對中國打壓進不去中國大陸，雖然是危機，但是農業部也視為一個機會，為此一直持續開發農產品高端市場，要打入其他國家農產品高端市場不是那麼容易，冷鏈就是維持品質最好的保障，期待今天動土的旗艦型的冷鍊物流中心，能讓農產品保持更的品質。

陳駿季強調，桃園農業物流加工園區不會是一個單獨的個體，期待能與全台布建的14處區域物流中心更緊密結合，甚至能結合生產端的農產品與其他物流系統，這樣冷鏈才不會斷鏈，因此，可以看見桃園農業物流中心是一個非常重要的「戰略平台」，讓農產品銷國外時，國外的消費更喜愛台灣的農產品。

農業部前部長陳吉仲、立委黃世杰與在地市議員游吾和、沙崙里里長游素珠都出席動土典禮，陳吉仲、黃世杰肯定農業部的努力。農業部表示，桃園農業物流加工園區是建構農產品冷鏈物流體系重要的一環，整體園區預計投入經費32.18億元，預計114年可陸續招商、營運，擴大我國冷鏈處理及物流運銷量能。

農業部說明，為建置全國冷鏈物流體系，規畫桃園農業物流加工園區（北）及農業科技園區（南，在屏東），建置以外銷為導向的冷鏈物流中心，並提供周邊重要農產品保鮮、加工、包裝、倉儲及出貨調節。農業科技園區的「國際保鮮物流中心」去年啟用，而「桃園農業物流加工園區」109年籌設，在大園區沙崙里占地約13.13公頃，要建置園區公共設施工程、污水處理廠工程、聯合服務管理中心新建工程、檢疫設施房舍新建工程及燻蒸場新建工程等。

農業部指出，桃園農業物流加工園區將生產（產地）、加工、物流一體化營運，創造附加價值，提供農產品暫存空間，快速加工、包裝流通，並加入轉運、檢疫、檢驗、通關等功能，一次到位、便捷進出口，解決我國觀賞水族、蔬果、花卉及水（畜）產品出進口運銷冷鏈斷鏈等相關問題，增強新鮮農產品理貨與貯運能力，打造台灣農業產品出進口之戰略平台，未來將可引入觀賞水族國際轉運蓄養的產業機能，可補足過去農業物流拓銷之侷限條件，藉以達到穩定蔬果供應、提升產品品質及強化出口外銷的目標，也期待打造拓展新市場的發展空間。