申請地籍謄本像ATM領錢「北北桃中」謄本櫃員機上線了

台北市在110年推出全國首創「地籍謄本櫃員機」，今年促成「北北桃中」4市合作，從今年11月開始，可以同步讓民眾自助操作地籍謄本櫃員機，申領北北桃中跨縣市謄本，申請地籍謄本和用銀行ATM領錢一樣簡單。台北市長蔣萬安上午出席「四市櫃員機聯發跨縣市謄本」聯合記者會時表示，未來北市服務效能將從64%提升至85%。

北市地政局表示，地籍謄本櫃員機結合「可以用自然人憑證、健保卡及身分證多元身分驗證方式申請」、「電子支付繳納費用」的「無接觸服務」等多項特色，由民眾自助操作機台就可以取得和臨櫃申請一模一樣的地籍謄本，讓申請地籍謄本和用銀行ATM領錢一樣，為方便民眾至地所洽公時就近申領謄本，今年擴增櫃員機據點，全市6個地政事務所「1所1機」。

蔣萬安表示，北市推出地籍謄本櫃員機後，發現民眾申請新北、桃園、台中的謄本比例很高，逾2成5，因此促成4縣市串接，相較過去臨櫃申請，可省下不少時間和人力成本。4市服務連線後，可因應台北市約85%的地籍謄本申領需求，提升謄本櫃員機服務之深度與廣度。

新北市副市長劉和然說，這項服務未來全國不得不做，先從地方開始，過去侯友宜市長 常說，一個城市好台灣不會好，一定是所有人共好，台灣才會好，全國土地登記，新北市就占2成，有四分之一來自外縣市，所以跨縣市合作勢在必行。

北市地政局長陳信良表示，地籍謄本櫃員機的服務項目，還包括申請成果圖、地籍圖、第一類、二類登記謄本等， 未來希望增加服務項目，朝向與稅捐、戶政合作，同一機台，一機多用。

由於有議員在議會質詢指出，地政局設置的地籍謄本自動櫃員機仍不普及，也不像ATM，下班後地政事務所鐵門拉下，無法供民眾，北市共設置7台，只有在市政大樓的1台機台，可使用到晚上9點，其他6個地政事務所「1所1機」有時間限制；地政局表示，北市府未來將擴增櫃員機據點。