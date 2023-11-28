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耳朵好癢快用棉花棒掏耳？醫破迷思 揭4招有效預防耳垢堆積

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人一感到耳中搔癢，便會立刻拿棉花棒掏耳，不過醫師指出，適量的耳垢能保護耳朵，不應過度清潔。示意圖，圖片來源/ingimage
不少人一感到耳中搔癢，便會立刻拿棉花棒掏耳，不過醫師指出，適量的耳垢能保護耳朵，不應過度清潔。示意圖，圖片來源/ingimage

不少人一感到耳中搔癢，便會立刻拿棉花棒掏耳，不過輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳日前在臉書粉專指出，其實耳垢是由耳道中的皮脂及分泌物混合而成，不僅能保護耳朵免受灰塵、細菌，還可抵擋其他外來物的侵害，不應過度清潔，但也要留意，過多的耳垢恐導致聽力不良或造成耳朵不適。

胡皓淳醫師說明，耳中若有過多耳垢，最常見的情況是出現難忍受的搔癢感，讓人想用棉花棒掏耳，不過醫師警告，如果耳垢多到極癢難耐，盡量勿用掏耳棒或棉花棒自行掏耳，因為一不小心便容易弄傷耳朵，當耳垢影響聽力或造成不適，務必尋求專業醫師協助。對此，胡醫師分享了4招小撇步，提供民眾平時參照，可預防耳垢栓塞的形成。

適度清潔耳道：

若想預防耳垢栓塞的形成，可適度清潔外耳道最外側。使用溫和的溫水及軟布、棉球，輕輕擦拭外耳道最外側，且勿模仿電視劇及動畫將棉花棒插入耳朵內部，以避免損傷耳朵。

避免過度清潔：

若是過度清潔耳朵，恐導致耳朵中自然的潤滑及防護機制遭受破壞。除非醫生建議，否則勿輕易使用「耳道清潔劑」或「耳垢清除劑」。

遠離汙水及其他污染：

若是耳朵長期受外來水分刺激或空氣污染，恐導致耳道產生出更多耳垢。因此必要時可穿戴耳塞、耳罩，減少外部物質進入耳朵內，進而減少耳垢形成的風險。

定期耳朵檢查：

民眾應定期接受耳朵檢查，尤其是有家族病史或過去曾有耳垢問題。醫師可以協助清除耳內過多耳垢並提供建議，以確保耳朵的健康。

耳朵 醫師 棉花棒

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