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衛福部桃園醫院：攝護腺發炎非老年專有 健康隱形危機

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院柳瑞明醫師解釋攝護腺發炎不是長者專有。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院柳瑞明醫師解釋攝護腺發炎不是長者專有。圖／衛福部桃園醫院提供

桃園46歲的陳姓男子常常會陰部及下腹部脹痛，連帶著睪丸抽痛，也有排尿不乾淨的問題，加上工作忙碌與身心上面的壓力累積，求助衛福部桃園醫院不出醫生所料就是攝護腺發炎。在台灣，攝護腺發炎是被許多男性低估的健康問題，嚴重影響生活很困擾。

衛福部桃園醫院柳瑞明醫師解釋，攝護腺是男性特有的一個小腺體，位於膀胱下方，圍繞著尿道，當攝護腺發炎時，會引起一系列不適的症狀；炎症可能是由細菌感染引起的，也可能是非細菌性的。

攝護腺發炎常見的症狀有排尿困難，如尿流變細、尿不乾淨、頻繁夜尿；下腹部或會陰部的疼痛，這種疼痛甚至會延伸到睪丸，可能造成勃起困難或是性交疼痛，其他像是疲勞、發燒或肌肉疼痛，也常常會發生。雖然攝護腺發炎於中老年男性或是年輕男性的身上都可以見到，但是仍有許多人誤以為這是老年人的疾病，但事實並非如此。

柳瑞明說，診斷攝護腺發炎通常需要一系列檢查，包括尿液檢查和可能的超音波檢查，治療方法取決於發炎的類型，包括了持續6到8周的抗生素治療、疼痛控制和調整日常生活方式。

預防攝護腺發炎的關鍵在於健康的日常生活方式，避免長時間久坐著，特別是在硬的椅子上；也要減少辛辣與刺激性食物，保持規律的性生活，避免憋尿，定時排尿，保持良好的個人衛生適量運動，以增強身體抵抗力。另外，保持正向積極的心態、減少壓力，充足的休息和睡眠，這些都對於緩解症狀和改善生活品質起了重要的作用。

柳瑞明提醒，攝護腺發炎是一個不容忽視的健康問題，增加對攝護腺發炎的認識，以及採取適當的預防和治療措施，可以幫助更多的男性避免這種痛苦的經歷，並更進一步提高生活品質。

桃園 衛福部

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