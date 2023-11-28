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COP28月底登場 環境部：出席名單外交部安排

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
COP28氣候大會將於11月30日到12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場。圖／路透
COP28氣候大會將於11月30日到12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場。圖／路透

聯合國氣候大會第28次會議（COP28）11月30日至12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，台灣因非聯合國會員國無法參加正式會議，但過往都會透過邦交國提案、參加周邊會議。針對環境部今年出席名單，環境部政務次長施文真今表示，名單是由外交部規畫，「還在等通知」。

前環保署長張子敬層率團參與COP25、副署長沈志修曾參與COP26，COP27則由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫率團參與。

施文真今出席「自願檢視報告發表會暨環境永續論壇」，接受媒體聯訪時表示，要看外交部的規畫，理論上行政院相關部門都會有人出席，但具體名單仍由外交部安排，目前都還在等通知。

另外，環境部於10月31日預告「碳費費率審議會設置要點草案」，施文真表示，預計草案將於這2周公告，接下來就依程序來遴選，盼明年1月初盡快組成委員會。

施文真說，委員會組成後要提供基礎研究資料，如碳費費率草案規畫有一般費率、優惠費率，這部分會在事前盡可能與各部會、民團等討論，草案再預告並徵詢各界意見，作為費率及配套措施的基礎資料。

外交部 環境部 行政院 聯合國

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