聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷運樹林線CQ890將進交通黑暗期 新闢替代匝道今啟用
捷運新北樹林線CQ890區段標將開始溪城路及中華路圍籬施工，新北捷運局為紓解施工造成的交通黑暗期，新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，全長260公尺，今正式啟用，通車後將可紓解城林橋行經溪城路及中華路通往環漢路車流，且土城前往新莊也可縮短行車時間。
新北捷運局長李政安表示，該替代匝道路全長260公尺，道路寬度為8至12米、設有單向2線混合車道，今開放啟用後，將可解決捷運新北樹林線主體工程於溪城路、中華路圍籬施工時可能造成的道路壅塞情況。
李政安說，用路人可在土城往樹林的城林橋右轉替代匝道，銜接環漢路後，右轉前往樹林及鶯歌地區，分流改善原前往樹林方向僅能行駛溪城路及中華路，預期將可紓解車流，降低交通衝擊。
李政安說明，此替代匝道通行除可解決溪城路、中華路交通瓶頸外，同時土城前往新莊將更便利，透過替代匝道與環漢路銜接後，左轉即可前往新莊地區，可縮短行車時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言