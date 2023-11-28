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捷運樹林線CQ890將進交通黑暗期 新闢替代匝道今啟用

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
該替代匝道路全長260公尺，道路寬度為8至12米、設有單向2線混合車道。圖／新北捷運局提供
該替代匝道路全長260公尺，道路寬度為8至12米、設有單向2線混合車道。圖／新北捷運局提供

捷運新北樹林線CQ890區段標將開始溪城路及中華路圍籬施工，新北捷運局為紓解施工造成的交通黑暗期，新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，全長260公尺，今正式啟用，通車後將可紓解城林橋行經溪城路及中華路通往環漢路車流，且土城前往新莊也可縮短行車時間。

新北捷運局長李政安表示，該替代匝道路全長260公尺，道路寬度為8至12米、設有單向2線混合車道，今開放啟用後，將可解決捷運新北樹林線主體工程於溪城路、中華路圍籬施工時可能造成的道路壅塞情況。

李政安說，用路人可在土城往樹林的城林橋右轉替代匝道，銜接環漢路後，右轉前往樹林及鶯歌地區，分流改善原前往樹林方向僅能行駛溪城路及中華路，預期將可紓解車流，降低交通衝擊。

李政安說明，此替代匝道通行除可解決溪城路、中華路交通瓶頸外，同時土城前往新莊將更便利，透過替代匝道與環漢路銜接後，左轉即可前往新莊地區，可縮短行車時間。

新北捷運局為紓解施工造成的交通黑暗期，新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，全長260公尺，今正式啟用。圖／新北捷運局提供
新北捷運局為紓解施工造成的交通黑暗期，新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，全長260公尺，今正式啟用。圖／新北捷運局提供
替代匝道今正式啟用，通車後將可紓解城林橋行經溪城路及中華路通往環漢路車流。圖／新北捷運局提供
替代匝道今正式啟用，通車後將可紓解城林橋行經溪城路及中華路通往環漢路車流。圖／新北捷運局提供

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