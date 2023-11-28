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台灣好行財運最旺跑水求財線今試運 明年元旦正式通車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
台灣好行「跑水求財」線，今天舉行通車試營運，將於明年元旦正式通車。記者黑中亮／攝影
台灣好行「跑水求財」線，今天舉行通車試營運，將於明年元旦正式通車。記者黑中亮／攝影

一條號稱全台財運最旺的台灣好行「跑水求財」線，今天舉行通車試營運，將於明年元旦正式通車，交通部觀光署參山國家風景區表示，這條路線起自高鐵彰化站發車，行經田中、二水火車站、集集線源泉車站，經南投名間至竹山紫南宮，終點在竹山站，專車上特別裝設紫南宮過火的金雞母，乘客上車時都可以摸一摸求發財運。

叁山處長曹忠猷說，跑水求財線今天起每日2班次往返行駛（來回共4趟次），將連結高鐵及台鐵車站，便利遊客造訪二水自行車道以及全台知名祈求發財金的竹山紫南宮，這次與員林客運台灣好行合作推動「跑水求財」線，不只可以在「竹山交流道」站轉乘台灣好行日月潭線或溪頭線；或在「二水」站轉乘台鐵，前往集集、車埕等假日熱門旅遊景點。

觀光署主秘方正光表示，下個月國際觀光客來台將達到6百萬人次，打造跑水求財線自高鐵彰化站發車，行經田中、二水火車站、集集線源泉車站，經南投名間至竹山紫南宮，歡迎全台遊客現在持電子票證搭跑水求財線台灣好行，不僅馬上享半價優惠，還可摸金雞、添財運；立委蔡培慧也指出，台灣好行「跑水求財線」，從田中高鐵站連結台鐵車站，除了有助沿線民眾搭車前往交通場站，外地遊客往返紫南宮祈福求財更為方便，相信將會帶動竹山地區觀光商機。。

竹山鎮長陳東睦、二水鄉長蘇界欽、田中鎮長蕭淑芬當場宣布未來三鄉鎮將串連，為跑水求財線舉辦聯合行銷方案，即日起試營運期間至12月31日，民眾只要搭乘時與跑水求財線專屬裝飾物；或與車身或與路線站牌合影，並上傳到參山臉書粉絲專頁分享貼文，就有機會獲得1枚紫南宮兔年錢母，1月10日前將抽出20位幸運兒。

台灣好行「跑水求財」線專車上特別裝設紫南宮過火的金雞母，乘客上車時都可以摸一摸求發財運。記者黑中亮／攝影
台灣好行「跑水求財」線專車上特別裝設紫南宮過火的金雞母，乘客上車時都可以摸一摸求發財運。記者黑中亮／攝影
台灣好行「跑水求財」線起自高鐵彰化站發車，行經田中、二水火車站、集集線源泉車站，經南投名間至竹山紫南宮，終點在竹山站。記者黑中亮／攝影
台灣好行「跑水求財」線起自高鐵彰化站發車，行經田中、二水火車站、集集線源泉車站，經南投名間至竹山紫南宮，終點在竹山站。記者黑中亮／攝影

紫南宮 台灣好行 高鐵 交通部 台鐵

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