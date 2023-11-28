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賈新興：遊日要注意 北海道低溫下雪

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，本月30日及12月5日各有一波東北季風影響，12月5日台南以北也有雨。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，本月30日及12月5日各有一波東北季風影響，12月5日台南以北也有雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，最近中南部日夜溫差大，空氣品質較差。本月30日及12月5日各有一波東北季風影響，5日台南以北也有雨。最近到日韓去玩要注意下雪及下雨，注意保暖。

賈新興指出，11月28日到12月2日，要留意日本富山縣以北及北海道低溫及降雪，下雪很明顯、風很大很冷，要注意保暖，一旦下雪會影響交通 。至於12月5日到7日九州、四國、大阪、東京的風大、會下雨。韓國方面，12月4日、5日南部釜山容易下雨。

台灣天氣方面，賈新興指出，明天各地為晴到多雲的天氣，深夜至30日清晨， 恆春半島有零星短暫雨。30 日至12月1日受東北季風影響，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，2日至3日北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有局部雨，4日清晨東北角仍有零星短暫雨。

賈新興指出，12月6日冷空氣強度需再觀察，展期資料顯示，12月5日起至1月上旬受東北季風或冷氣團影響期間，北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭降雨易偏多。

12月5日受東北季風增強及水氣增多， 台南以北及宜花東有局部短暫雨， 高雄山區亦有零星短暫雨。6日有受冷氣團影響的機率，清晨北部及花東仍有零星短暫雨，７日各地為晴到多雲的天氣。

東北季風 賈新興 冷氣團 北海道

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