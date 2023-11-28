台灣最常見詐騙類型 釣魚簡訊催繳水電費與罰款

信任科技服務商Gogolook（走著瞧）今天公布分析台灣超過5000份樣本的調查結果，發現近6成台灣民眾每週接觸至少1次詐騙，今年最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊。

根據Gogolook分析，台灣近6成民眾每週至少面臨1次詐騙，其中16.8%的受訪者「每天面臨至少1次詐騙」，22.5%的受訪者「1週面臨數次詐騙」，19.6%受訪者「1週面臨1次詐騙」，詐騙媒介包括數位廣告、通訊軟體、電子郵件、電話與簡訊等。

Gogolook針對台灣民眾的調查顯示，電話及簡訊仍然是詐騙主要手段，有50%的民眾在1年內遇過詐騙電話或簡訊，與亞洲其他地區的趨勢一致。

調查結果指出，台灣今年最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊，引誘民眾點擊簡訊內的釣魚網址進入假網頁，因詐騙金額不大，多數受害者不疑有他的輸入信用卡資訊，造成後續盜刷。

Gogolook於20日發布的亞洲詐騙調查報告，從受害者的心理層面檢視受騙主因，台灣有27.9%的民眾自認受騙原因為「不確定是否為詐騙但選擇冒險」，其次分別為「缺乏足夠知識辨識詐騙」占13.4%、「被所提供的優惠吸引」占11.3%。