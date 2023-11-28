TGI FRIDAYS紐奧良辣味調味包檢出致癌農藥 逾450公斤全退運

衛福部食藥署今天公布，知名美式餐廳「TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳」，從美國輸入的辣味調味包，檢出殘留農藥環氧乙烷，依規定不得檢出，453公斤全數予以退運或銷毀，今年以來從美國進口輸入的調味醬，731批中已累積5批不合格。

食藥署副署長林金富說，星期五股份有限公司從美國進口的「紐奧良辣味調味包」，檢出殘留農藥環氧乙烷15.4 mg／kg，依規定不得檢出，對該報驗義務人的查驗標準，由2％到10％一般抽批，調整為20％到50％加強抽批。

林金富也提到，從今年元旦到本月21日，自美國輸入的調味醬報驗批數731批，檢驗不合格批數共5批，不合格率0.68％，分別為3批檢出環氧乙烷、1批防腐劑苯甲酸超標、1批漂白劑二氧化硫超標。

這不是進口產品首次被檢出環氧乙烷，先前在好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」、哈根達斯（Häagen-Dazs）與Godiva冰淇淋及部分泡麵調味包，也都曾被檢出過，林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，環氧乙烷為一級致癌物，證實會使人類致癌，環氧乙烷在工業、醫療上可以做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，不過我國農委會並未允許該款農藥使用。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單包括中國大陸出口學飲杯、青椒粉2批、辣椒、冷凍黑旗魚；美國出口「紐奧良辣味調味包」和秘魯出口「黑藜麥」等7批。

另外，先前公布的印尼進口調味醬，由於被檢出多批違規，食藥署已在10月中旬行文印尼政府，並要求在昨天回應，林金富說，將會再行文一次，並要求在12月中以前回應，如沒有回應就會要求採取進一步改善措施，以往針對不合格廠商，會特別加強查核。