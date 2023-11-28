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未來一周2波東北季風接力 西半部日夜溫差達10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署提供未來一周氣溫預報。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周氣溫預報。圖／氣象署提供

中央氣象署今天表示，這周有兩波東北季風影響，第一波為今天影響至明天，但水氣偏少，僅花東地區至恆春半島有零星短暫雨，另一波東北季風從周四影響至下周一，北部及東半部有局部短暫雨，新竹以南可見陽光。兩波東北季風影響期間，西半部日夜溫差可達10度，提醒民眾留意。

氣象署簡任技正伍婉華指出，這周有兩波東北季風影響，第一波為今天影響至明天，另一波為周四影響到周日。今天受東北季風影響，水氣偏少、冷空氣湧現，花東地區至恆春半島雲量較多，有零星短暫雨，明天東北季風減弱，水氣會逐漸偏多，北部山區也會有零星雨，但大部分地區仍穩定。

她表示，另一波東北季風從周四影響至下周一，北部及東半部有局部短暫雨，新竹以南可見陽光。另外，東北季風影響期間，恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，桃園至雲林、台東沿海空曠地區及金門也有較強陣風。

伍婉華指出，溫度方面，今天整體偏乾，清晨各地偏涼，西半部受輻射冷卻影響，苗栗出現13.6度低溫，白天各地可見陽光，北部及東半部高溫23至26度、中南部28至30度，日夜溫差大。明天溫度會再回升1、2度，西半部溫差達10度，東半部約8度。

她表示，周四至周日北部、東半部及外島溫差較小約4到5度，中南部仍有10度，周五至周六清晨馬祖金門低溫約13、14度，北部約15、16度，其他地區約18、19度。

中央氣象署提供未來一周降雨預報。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周降雨預報。圖／氣象署提供

東北季風 恆春 氣象署

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