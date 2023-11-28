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今年冬季偏暖、雨量偏多 氣象署估聖嬰影響至明年春季
中央氣象署今天指出，台灣今年秋季（9至11月）平均氣溫偏暖、雨量接近氣候平均值，但南北分布不平均，颱風部分則創下1958年秋季最少紀錄；展望未來一季氣候，今年冬季受聖嬰事件影響，平均氣溫正常至偏暖，雨量以正常至偏多的機率較大，預計到明年夏季聖嬰影響才會趨緩。
氣象署氣象預報中心代理主任陳怡良表示，今年秋季（9至11月）台灣平均氣溫偏暖，僅9月上旬受颱風、大低壓帶等影響，及11月中旬受強烈大陸冷氣團影響天氣較涼，9月北部地區尤其偏暖，10月則是西半部沿海地區，11月整體正常偏暖，平均溫度25.7度，接近氣候平均值25.12度，與歷史其他4個年份並列第4。
雨量方面，陳怡良指出今年秋季主要受海葵及小犬颱風影響，中南部降雨為正常至偏多，北部為正常至偏少，南北分布不平均，整體平均累計雨量549.3毫米，接近氣候平均值，但11月份少雨，僅35.2毫米，與歷年11月平均值110.6毫米差距甚大，也是1951年以來第5少。
另外，颱風部分，今年秋季台灣僅海葵跟小犬2個颱風，西北太平洋也只有4個生成，相較歷年同期氣候平均值10.87個少，也創下1958年秋季最少颱風紀錄。
陳怡良表示，熱帶中、東太平洋暖海溫已達聖嬰事件標準，預期聖嬰事件將從今年冬季持續至明年春季，夏季逐漸轉趨正常，其中又以冬季最明顯，春季逐漸減弱。分析過去歷史資料，聖嬰年的台灣冬季常有氣溫較暖、雨量略多的特徵，研判今年冬季（今年12月至明年2月）平均氣溫為正常偏暖、雨量為正常偏多的機率較大。
氣象署也提醒，未來一季為冷空氣南下影響最頻繁的季節，在冷氣團或寒流影響期間，需適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，呼籲民眾愛惜水資源。
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