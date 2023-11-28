影／桃園機場評比連4年下跌 王國材：疫情期間樣本少看不出水準

桃園機場在英國SKYTRAX全球機場評比連續4年下跌，從2019年的第13名，今年跌到第82名。交通部長王國材今天受訪表示，因為是由旅客來評比，疫情期間來的人很少，樣本非常少，「你可以想像，人比較少，服務的相關設施，比較沒有辦法看出原來的水準！」

桃園機場今年在英國SKYTRAX全球機場評比從67名跌到82名，有旅客表示，桃園機場的燈光不夠亮、餐廳不夠豐富；也有機場工作人員說，桃園機場的自動通關的辨識度有待改善，疫後部分尖峰時刻班機數超越疫前，旅客因人潮擁擠、時間遭延誤的感受更明顯，評比當然倒退。

外界認為，其他國際機場在疫情期間大幅革新，桃機卻錯失整頓良機，國境解封後，高下立判。交通部長王國材今天受訪表示，桃園機場在疫情期間做了相當多的努力，包括軟、硬體建設，「現在遊客多了，會感受到我們的服務！」

王國材說，評比在疫情期間，樣本數少，他與桃園機場公司討論後，對於明年的評比相當有信心，因為桃園機場的候機、免稅店，在過去的評比，都是旅客很喜歡的地方，希望在明年的評比會有比較好的成績。

對於快速通關設備的辨識度遭到批評，王國材表示，快速通關的部分也都有在調整，「事實上，機器是一直在增加！」