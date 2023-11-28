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長榮空姐拉著Rimowa站在華航櫃檯前「安捏咁好？」網解：坐同行飛機有特價
在台灣華航與長榮是大家最耳熟能詳的知名航空公司。日前有一名網友發文表示，他看見有兩位長榮空姐站在華航的報到櫃檯前面，覺得「安捏咁好？」，引發網友好奇熱議，笑稱「長榮空姐跟華航地勤聊天」。
有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「安捏咁好？」從照片中可見，有兩位長榮的空姐穿著制服拉著兩個Rimowa聯名的旅行箱，站在華航的12號報到櫃檯前面，好像正準備要掛行李的樣子，讓原PO覺得「真有趣！」
照片曝光後，引來網友熱議，紛紛留言「沒有永遠是敵對關係，同業也是可以合作的，有時華航也會跑去長榮檢修」、「航空界互相支援維修是常態，日本很多飛國內航線的飛機都是飛到台灣修」、「有次遇到華航機位超賣，華航地勤不疾不徐帶我到長榮櫃台報到」。
不過，也不少有網友認為「你不知道坐同行飛機有特價嗎？」、「就deadhead ，自家班機趕不上，搭同業的去外站」、「問空位而已吧」、「碰到認識聊天一下」、「K董前幾個月也搭捷星去成田開350回來，很奇怪嗎？」
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