快訊

日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

快更新！LINE編輯圖片歪斜變形Bug 新版本拖2個月終於改善

最新民調出爐！賴蕭配、侯康配「差距不到1個百分點」 柯盈配1成8墊底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮空姐拉著Rimowa站在華航櫃檯前「安捏咁好？」網解：坐同行飛機有特價

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，看見長榮的空姐站在華航的報到櫃檯前面。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有一名網友表示，看見長榮的空姐站在華航的報到櫃檯前面。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

在台灣華航長榮是大家最耳熟能詳的知名航空公司。日前有一名網友發文表示，他看見有兩位長榮空姐站在華航的報到櫃檯前面，覺得「安捏咁好？」，引發網友好奇熱議，笑稱「長榮空姐跟華航地勤聊天」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「安捏咁好？」從照片中可見，有兩位長榮的空姐穿著制服拉著兩個Rimowa聯名的旅行箱，站在華航的12號報到櫃檯前面，好像正準備要掛行李的樣子，讓原PO覺得「真有趣！」

照片曝光後，引來網友熱議，紛紛留言「沒有永遠是敵對關係，同業也是可以合作的，有時華航也會跑去長榮檢修」、「航空界互相支援維修是常態，日本很多飛國內航線的飛機都是飛到台灣修」、「有次遇到華航機位超賣，華航地勤不疾不徐帶我到長榮櫃台報到」。

不過，也不少有網友認為「你不知道坐同行飛機有特價嗎？」、「就deadhead ，自家班機趕不上，搭同業的去外站」、「問空位而已吧」、「碰到認識聊天一下」、「K董前幾個月也搭捷星去成田開350回來，很奇怪嗎？」

華航 長榮 空姐 櫃檯 地勤 Rimowa

延伸閱讀

準婆婆問她「月給姑叔多少零用錢？」 網喊：那還要嫁嗎？

竹科黃金單身漢病逝…出現同性配偶分遺產家屬嚇傻 網：不同意也沒有用

他好奇寵物雞逛超市「不知道怎麼想」網笑：長大立志要當炸雞塊

好個隱藏版薯包！好市多買洋芋片打開只有「2片」 網群笑：吃了個寂寞

相關新聞

今年冬季偏暖、雨量偏多 氣象署估聖嬰影響至明年春季

中央氣象署今天指出，台灣今年秋季（9至11月）平均氣溫偏暖、雨量接近氣候平均值，但南北分布不平均，颱風部分則創下1958...

影／桃園機場評比連4年下跌 王國材：疫情期間樣本少看不出水準

桃園機場在英國SKYTRAX全球機場評比連續4年下跌，從2019年的第13名，今年跌到第82名。交通部長王國材今天受訪表...

石崇良：NGS健保給付下月有信心定案 擬納商業檢測套組

為讓癌症病人及早用藥，達到精準治療。衛福部健保署規畫，次世代基因檢測（NGS）於明年第二季納入健保給付，現已與專家舉行兩...

TGI FRIDAYS紐奧良辣味調味包檢出致癌農藥 逾450公斤全退運

衛福部食藥署今天公布，知名美式餐廳「TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳」，從美國輸入的辣味調味包，檢出殘留農藥環氧乙...

未來一周2波東北季風接力 西半部日夜溫差達10度

中央氣象署今天表示，這周有兩波東北季風影響，第一波為今天影響至明天，但水氣偏少，僅花東地區至恆春半島有零星短暫雨，另一波...

長榮空姐拉著Rimowa站在華航櫃檯前「安捏咁好？」網解：坐同行飛機有特價

在台灣華航與長榮是大家最耳熟能詳的知名航空公司。日前有一名網友發文表示，他看見有兩位長榮空姐站在華航的報到櫃檯前面，覺得「安捏咁好？」，引發網友好奇熱議，笑稱「長榮空姐跟華航地勤聊天」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。