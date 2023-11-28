今晚東北季風減弱 周四起再增強北台降溫有感

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今晚東北季風再減弱，北部及東北部明天高溫回升到25-27度，但周四起季風再度增強，北、東部轉雨氣溫降，周五、周六冷空氣影響最明顯，氣溫約16-20度，降溫有感。

林孝儒指出，今天隨中國華北再度有地面冷高壓南下，台灣附近東北季風略有增強，由於環境偏乾，迎風面降雨較零星，北部、東部的高溫較昨日略降，約21-24度。中南部跟昨日類似，至少都有27-31度高溫機會。

但這波季風來得快去得也快，預測今晚至明日季風就會開始減弱轉偏東風環境，氣溫再回升，尤其是北部及東北部明天高溫將會回到25-27度，各地夜晚晨間低溫普遍落在17-21度。

林孝儒指出，周四起至週末另一波東北季風南下，北部及東部轉陰雨天氣外，氣溫再度下滑轉涼，尤其周五、周六冷空氣影響最明顯，氣溫約16-20度。中南部影響不大，仍可維持晴時多雲、日夜溫差較大的天氣型態，高溫約26-30度，低溫16-19度。