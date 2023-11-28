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今明東北季風偏乾 吳德榮：周四起再增強北台轉濕冷
北部民眾把握今明兩天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天東北季風偏乾，冷空氣偏弱、氣溫逐日升，周四、五東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，北台轉濕冷。
吳德榮指出，最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天東北季風偏乾，各地大致晴朗穩定，冷空氣偏弱、氣溫逐日升，日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部16至27度、中部15至30度、南部16至30度、東部18至29度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四、五(30、1日)東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定，北台轉濕冷；周六、下周日(12月2、3日)水氣略減，大台北、東半部偶有局部短暫雨，北台仍偏涼；周四至下周日中南部氣溫變化不大。
吳德榮說，下周一(4日)短暫空檔，氣溫回升，各地轉多雲時晴，北台偶有零星短暫飄雨的機率。下周二(5日)起另一波鋒面及冷空氣南下。
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