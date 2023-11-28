健康你我他／醫師有如韓劇醫官 細心治好長新冠

去年底罹患新冠肺炎出關後，久病纏身，除了白天易感倦怠，每當黑夜降臨，迎接我的是失眠、夜咳、鼻涕倒流。枕邊人見狀早已逃之夭夭，於是我展開一連串的求醫生涯

起初聽人推薦，從桃園遠道至台北看中醫，奔波治療兩個月後毫無起色。之後就近看西醫雖立見成效，可是稍停藥，所有症狀便席捲而來。對於每日需服用大量西藥換得一夜好眠，使我愈發感到不安、無助，惟盼上天指引我一條明路。

一晚外出，突瞥見每天行經的萬壽路上有間不顯眼的中醫診所，外頭掛一布條寫「新冠後遺症中醫來治療」，我一邊想「有沒有這麼厲害啦？」，一邊將機車停在診所門口進去掛號。

看診醫師姓楊名宗祐，口罩上眉宇間酷似古裝韓劇裡溫文儒雅的醫官。聽完我描述病況及就醫血淚史後，他泰然自若地望聞問切，細細斟酌地調配藥物，在這一問一答的互動過程，我看見他的沉穩與細心，不禁思忖這次能有救嗎？

沒想到，經過二個月的調養後真的漸康復。原以為楊醫師只專治長新冠，之後才觀察到各種疑難雜症的患者都來看診，諸如小孩異位性皮膚炎、想長高；成人筋骨痠痛、五十肩…，有了這位「在世華佗」，我頓感往後的日子加倍安心了。