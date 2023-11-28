健康主題館／改善便祕、提升免疫力 木瓜4吃法各有功效

● 木瓜抗氧化力強，可促進代謝、提升免疫力

● 含木瓜酵素、膳食纖維，幫助腸道蠕動

● 在飯前、入菜料理或飯後吃，各具特色

木瓜素有「萬壽果」、「百益果王」之稱，營養價值高，維生素A、C含量特別高，熱量低、膳食纖維豐富，更富含木瓜酵素，具有助消化、提升免疫力、護胃、穩定血糖、養顏美容、防乾眼症等功效。

秋冬季節盛產的木瓜，味道香甜多汁，不僅是水果，也適合入菜。木瓜屬於番木科，指的是「紅肉」木瓜，又稱為番木瓜、番瓜、萬壽果、乳瓜等，而尚未成熟的木瓜則是「青木瓜」。營養師劉怡里表示，木瓜是很特別、很好運用的水果，由於木瓜酵素多，不論是在飯前、入菜料理或是飯後吃，各具特色，也有益健康。

木瓜是維生素A及C含量超高的水果，也富含β胡蘿蔔素、維生素E，抗氧化作用佳，是水溶性與脂溶性維生素兼具的水果。秋冬季節容易眼睛乾澀，可多食用木瓜補充維生素A、β胡蘿蔔素，具有防乾眼症、黏膜保護、提升免疫力等效果。

木瓜的維生素C含量相當高，尤其紅肉木瓜的維生素C含量比青木瓜還高出二倍之多，只要吃200公克木瓜，即達到人體需求維生素C一天的建議量，抗氧化力強，可促進代謝、助消化、增強抵抗力、抗老、降膽固醇、幫助傷口癒合。

飯前吃 有飽足感穩定血糖

最特別的是，木瓜富含木瓜酵素，又是低GI（低升糖指數）、膳食纖維多的水果，很適合在飯前、入菜料理或飯後吃，運用層面高。在飯前吃有飽足感，讓血糖穩定；木瓜與肉類一起烹煮，木瓜酵素可軟化肉質，有助脂溶性維生素A、β胡蘿蔔素的吸收；在飯後吃木瓜，木瓜酵素可幫助豆類、肉類等蛋白質食物消化吸收，對胃脹、消化不良的人有益。

飯後吃 酵素緩解消化不良

劉怡里指出，木瓜的膳食纖維豐富，尤其青木瓜是紅肉木瓜的二倍，木瓜酵素還具有軟便作用，能幫助腸道蠕動，改善便祕，也可緩解腸胃型感冒的不適症狀。木瓜的鉀含量也高，對於降血壓、降膽固醇、防骨鬆等都有助益。

燉排骨 助蛋白質消化吸收

「青木瓜燉排骨真的可以豐胸！」劉怡里解釋，肉類等蛋白質是豐胸的基底原料，青木瓜含有豐富的木瓜酵素，不僅可以軟化豬肉，並可以幫助豬肉蛋白質的消化吸收，因此青木瓜燉排骨會有豐胸效果。

配牛奶 維生素C助鈣吸收

「木瓜牛奶」更是常見的飲品，劉怡里認為，此飲品的維生素C及鈣的含量高，牛奶中的脂肪能幫助木瓜的維生素A吸收，有養顏美容作用，木瓜的維生素C則有助鈣的吸收，幫助牛奶消化。若有便祕困擾的人，建議吃木瓜優格，改善效果不錯。