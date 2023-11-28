買好市多盒裝蛤蜊 驚見菸蒂

今年好市多食安問題頻傳，近期又被消費者發現買到的蛤蜊內竟有抽過的菸蒂，讓消費者直呼不敢吃、「好噁心」。廠商研判是單一事件，未曾接獲類似案例，商品開封也難判定異物落入原因，未來會逐盒查驗再出貨；台北市衛生局則表示，已將好市多列為加強稽查對象，確保品質管控。

民眾日前購買好市多冷藏蛤蜊，在盒內發現菸蒂。圖／摘自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」 好市多今年八月被驗出販賣物品含一級致癌物，十月高雄又有牛肉發臭。台北市一名消費者在臉書社團發文指出，十一月八日到好市多採購兩盒蛤蜊，當天就煮掉一盒，另一盒於廿一日晚上烹煮；未料打開密封包裝加水時發現蛤蜊中有抽過的菸蒂，嚇得不敢吃，家人也直呼「好噁心」，並向民眾黨議員陳宥丞陳情。

食藥署副署長林金富表示，經好市多總公司所轄的高雄市政府衛生局派員查核，負責的廠商為「佳鮮國際有限公司」，後續將由所轄衛生局依法查辦；若涉及製程衛生及品保制度，違反食品良好衛生規範準則，將依食品安全衛生管理法命其限期改正，屆期不改正，可處新台幣六萬元以上二億元以下罰鍰。

不過，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，商品並非在好市多內部分裝，會派員稽查確認產地或分裝場出問題，釐清哪個環節違反食品安全，若分裝場食品安全把關不嚴，可依食安法開罰；若是產地問題，會移請漁業署等管理。

由於好市多近期食安問題頻傳，林冠蓁坦言，衛生局已將好市多列為加強稽查對象。她表示，稽查頻率提高，對業者來說會有壓力，也須加強內部的品管ＳＯＰ，通路也應該要求上游廠商對產品品質管控；且因好市多許多商品是自有進口，食藥署加強抽驗進口商比例。

好市多公關表示，經廠商研判，工廠內並沒有與之相符或類似的物品，蛤蜊商品在好市多每月銷售破萬件，未接獲過類似案例，應為單一事件。他表示，依廠商工作管理流程，工作人員須著裝、清消後才能進入生產區域，蛤蜊的原物料及包材也會經過領料檢查，清洗後再分裝，且工作區域為低溫禁煙環境，異物留存機率極低；且因商品已開封，難判定異物落入的實際原因，會加強供貨廠區作業人員訓練，生產後逐盒查驗後再裝箱出貨。

至於食安問題頻傳，好市多指出，若購買商品後發現任何問題，希望會員們可以將商品帶回賣場，除了退貨退款保障會員權益之外，好市多也會與採購團隊、負責廠商一同協助釐清商品狀況。