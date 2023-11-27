國際外科醫學博物館台灣廳 曹興誠500萬助升級

美國芝加哥國際外科醫學博物館的台灣專屬展覽廳數位化再升級、9月正式開幕，前聯電董事長曹興誠贊助新台幣500萬元更新所有展出，讓台灣外科醫療榮光揚名國際。

國際外科學會中華民國總會2012年正式進駐芝加哥國際外科醫學博物館，設立台灣專屬展覽廳，今年更展首度以醫療結合數位科技，台灣廳更展9月開幕。國際外科學會中華民國總會理事長暨台北秀傳醫院院長鄭丞傑近日透過新聞稿，分享再創台灣外科醫學國際影響力的決心。

鄭丞傑表示，國際外科學會中華民國總會從未停下對台灣及世界醫療發展推進。台灣廳展出內容更新共分4大主題，分別為台灣醫療特色、台灣傑出外科醫療人士、台灣國際醫療貢獻及台灣COVID-19期間防疫成就。

根據國際外科學會中華民國總會提供的台灣廳展區4大主題介紹，展區皆以影片方式詳盡介紹，藉由數位化更新展出，提高台灣國際影響力與能見度。「台灣醫療特色」主題展區，有台灣獨步全球的健保制度、豐富多元的醫療資源及菸害防制成效等，展現台灣醫療發展與特色。

「台灣傑出外科醫療人士」主題展區部分，國際外科學會中華民國總會強調，這個區塊以雙LED螢幕呈現，介紹傑出醫師及其重大貢獻，匯集台灣各外科領域傑出醫師，展現台灣外科醫療及重大手術突破等卓越成就。

以「藍鯨」作為意象的「台灣國際醫療貢獻」主題展區，象徵台灣致力成為醫學瀚海的巨人，持續將先進醫療科技與人道關懷傳向全世界，透過台灣各大醫療團隊海外義診、捐贈友邦醫療物資、協助當地建立醫療制度等，彰顯台灣對世界衛生進步貢獻。

「台灣COVID-19期間防疫成就」主題展區，採用「口罩造型」傳達「台灣可以幫忙（Taiwan canhelp）」精神，介紹台灣相關防疫措施與國際防疫物資捐贈等事蹟，如在醫院設置負壓隔離病房、疫調策略、遠距醫療發展，以及捐贈友好國家醫療物資等。