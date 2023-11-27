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導遊領隊「雙軌」新制考試明年3月登場 12月開放報名

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
導遊、領隊人員雙軌併行新制考試，預定明年3月登場，今年12月開放報名。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
導遊、領隊人員雙軌併行新制考試，預定明年3月登場，今年12月開放報名。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明年起，導遊、領隊人員新制評量從考選部改由交通部觀光署辦理，考試變革為區分「通用制」或「專用制」。觀光署今天表示，導遊、領隊人員新制評量定於2024年3月16日至17日舉行第一階段筆試，5月25日至26日為外語導遊人員第二階段口試；報名簡章及網路報名系統同步公告觀光署官網，今年12月12日至21日開放報名。

觀光署指出，東南亞來台旅客快速成長，導遊、領隊人力需求迫切，選才機制有必要調整，經召開多次產官學座談會凝聚導遊及領隊人員評量制度共識，並完成修訂「導遊人員管理規則」及「領隊人員管理規則」，自2024年起新制導遊人員、領隊人員評量採「通用制」及「專用制」雙軌併行，望能更符市場實務需求評量，有效篩選專業人才供給產業。

觀光署表示，為使考試評量新舊制度順利銜接，國人凡具有高中（職）畢業或入學大學同等學力以上，均可報名參加，其中「通用制」評量方式，將比照考選部考試內容辦理；至於2023年7月1日前，已領有考試院導遊或領隊人員及格證書者，其外國語科以外科目得予以免測，符合交通部觀光署訂定外國語能力認定基準，得申請免測外國語筆試。

另外，為鼓勵已於旅行業任一定年資、具有帶團意願及執業能力從業人員投入，在「專用制」之外語導遊及領隊人員（英語除外）評量部分，須由綜合及甲種旅行社推薦現職、且達2年年資以上從業人員報名，惟領證者僅得接待其推薦旅行社承接之團體，離開原推薦旅行社，執業證即失效。

觀光署說，依據評量新制，通過評量初任導遊、領隊者，仍須再經職前訓練合格方核給執業證，透過公平、彈性選訓制度測定應評量者專業能力與外語能力，確保導領人才擁有足夠知識技能。

導遊 觀光署 旅行社

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