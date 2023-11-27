東北季風一波波 周四北台灣間歇雨高溫下探20度

東北季風一波接一波，中央氣象署指出，明天北東高溫24至25度、中南部高溫27至29度，周三前各地白天舒適至溫暖；周四起東北季風增強，北台灣轉濕涼，高溫下降至20至22度，桃園以北、東半部間歇下雨，新竹以南大致穩定，留意日夜溫差大。

中央氣象署預報員李孟軒指出，明天東北季風增強，各地低溫16至19度，北部、東部白天高溫24至25度，中南部白天高溫27至29度。整體而言，周三前，僅東部地區、北部山區有零星降雨。

周三東北季風又減弱，北台灣高溫回升3度，約達26至27度；各地白天舒適至溫暖，中南部日夜溫差較大；各地維持多雲到晴，僅北部山區、東半部地區有零星降雨。

周四起至下周日，受東北季風增強影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；這波冷空氣水氣較多，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。期間，中部以北、東北部低溫15至16度，其他地區18至19度，北部高溫降至20至22度。

李孟軒說，下周一東北季風減弱，氣溫回升，降雨較為減少，東半部、大台北地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二至下周四（12月5日至7日），北部、東半部地區有零星雨勢，其他地區多雲到晴。