3歲童確診新冠併發腦炎幾近失明 「這資源」助恢復6成

活潑的3歲男孩宥宥是足月出生的健康寶寶，但2歲時確診新冠肺炎併發腦炎及肺炎，枕葉及視覺處理區被病毒侵犯，為一度連用手電筒照射，眼睛都不眨一下，幾近失明，智力一度退回0歲。還好當時的醫師告知，台大醫院的視覺復能資源說不定能幫上忙，在台大協助下，宥宥現在已恢復6成視能。

宥宥媽說，兒子確診時併發腦炎及肺炎，住院37天，從鬼門關前搶回一命後，一度癱瘓、孩子第一次視覺評估時，治療師引導好久才看到光源。還好在台大接受治療，經過注視、追視、二選一、辨識人臉細節等協助，訓練孩子視力，且不只看得到還看得懂，宥宥現在可以卡通、 在熟悉環境跑跳，自己拿起水杯喝水、視能恢復六成。

衛福部在111年擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，並委託台大醫院承擔「復能據點暨管理中心」的角色，林口長庚醫院、彰化基督教醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛福部立台東醫院等4家醫院，則作為視覺復能據點，提供多重障礙、發展遲緩、罕病、早產等孩童視覺診斷，並協助復能，不放棄讓孩子見到光明的任何希望。

台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀說，除了宥宥，還有另一名先天性疾病小朋友，從出生起幾乎就只對燈光感興趣，後來才知道是先天性白內障，搭配手術搭配視覺復能方案後，已經可以和家長互動，看東西和拿東西的能力也都有所進步，「早期發展早期治療，讓大腦好好發育幫助很大」。

侯鈞賀提到，台大去年成立管理中心後，目前累計170多例個案，且發現來門診的小朋友，高達90％都有視覺問題，但有9成無法在一般視覺門診檢查，透過特殊視力評估工具，發現6成孩子視力在0.3以下，但僅有不到2成領有視覺障礙手冊，可能因此錯失治療與賦能機會。

目前有視力復能需求的孩子都要到門診就醫，但台大眼科部主任王一中說，有些身心重症孩童在教養院等機構、外出看病往往工程浩大，計畫實施一段時間後也發現，這些孩子有較大的需求，但目前只開放重度需求個案就醫，有三百到四百人因不符合重度標準被拒絕。

「有些家長目標很簡單，希望孩子自己吃飯、走路會閃避障礙物等就夠了」，王一中希望，能放寬規定，讓醫師到這些教養院等場域中，為孩子提供視覺復能協助，也盼能擴大給中度需求的孩子，並將參與醫院家數提高為10家甚至15家，但這需要更多經費挹注。

王一中指出，目前5家醫院執行下來，觸及近600個家庭，包含多重障礙、發展遲緩、罕病、早產兒、自閉症及過動等，特別門診使得家長帶小朋友看診節省許多等待時間，也能夠透過更仔細、全面的檢查得知孩子視覺發展情形，透過專業人員復能介入與衛教，讓家長了解如何在日常生活的活動中協助孩子視覺發展。

王一中也提到，最終目標是希望醫院可以持續對這樣的孩子提供幫助，但這並不容易，畢竟一整天可能就是看3到4個孩子，團隊需要醫師、護理師、職能治療師、驗光師等，在人力整備上是不小的負擔，希望衛福部醫事司能夠開放主治或住院醫師缺額給這些教學醫院，讓這件有意義的事情能夠持續。