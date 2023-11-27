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交通違規記點轉移便民 卻成黃牛生財新門路？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
交通違規記點黃牛在網路、監理站外，以1點2000元兜售點數。圖／北市議員洪婉臻提供
交通違規記點黃牛在網路、監理站外，以1點2000元兜售點數。圖／北市議員洪婉臻提供

交通違規記點新制今年6月30日上路，包括在未能確定違規人與車主是否相符時，車主可轉移違規點數給實際違規駕駛，卻被黃牛盯上成賺錢利器。北市議員洪婉臻直擊黃牛在監理站外兜售點數，1點2000元，還有人在網路上建立群組或社團做生意，洪要求市府改善。台北市長蔣萬安直指此舉已違法；承諾2個月內研擬配套措施，一定嚴查嚴辦。

北市交通裁決所統計，今年6月30日至11月23日，申請轉移駕駛人件數19萬1369件，每月平均5萬人申辦。洪婉臻指出，交通黃牛看準時機提供相應服務，在網路搜尋「扣牌黃牛」就有專人服務，還可後續加LINE諮詢，甚至在監理站外就有黃牛現場攬客。

洪婉臻表示，監理站負責車輛檢驗、登記、牌照等事務，因營業時間無法配合上班族，民眾便會委託代辦業者，卻有部分不肖業者從合法的過戶、驗車，到違法的超速、酒駕被扣牌都能服務，標榜當日取回牌照。

如今將黑手伸入「違規記點扣牌」，更在監理站外直擊代辦業者以1點2000元代價提供點數轉移，若是集滿12點被扣牌，代辦費用為4萬元，可原車牌上路免繳回。

洪婉臻說，裁決所並無實質審查交通違規點數轉移是否為違規行為人，所以只要找到人頭就可轉移，讓交通黃牛鑽漏洞，市府相關單位應盡快研議解決方案，以免便民反為交通黃牛開後門。

蔣萬安回應，相關行為會有偽造文書的刑責問題，非常嚴重，絕不允許有這種狀況發生，一旦接獲檢舉一定會嚴查嚴辦。蔣承諾，會在2個月內提出審查機制等配套措施，現階段加強查緝。

北市裁決所長蘇福智說，新制7月才上路，目前還在監控，若未來有異常情形會去處理，有需要會與中央反映，以數據上來看沒發現異常。現在電腦系統會記錄每個車牌、駕駛違規狀況，若同車牌多次違規卻都非車主就會發現，而營業車輛因為只能本人開，若申辦轉移都能審核到。

交通違規記點黃牛在網路、監理站外，以1點2000元兜售點數。圖／北市議員洪婉臻提供
交通違規記點黃牛在網路、監理站外，以1點2000元兜售點數。圖／北市議員洪婉臻提供

黃牛 監理站

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