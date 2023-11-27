老農津貼刁難原民？農業部強調：請領年齡參考客觀數據

各黨立委日前針對老農津貼修正草案提案放寬老農津貼請領條件，包含將原民老農請領年齡調降到55歲，立委李德維今質詢原民會時指出，農業部以聯合國及原民平均壽命為由拒絕調降，質疑刁難原住民；農業部今強調，請領年齡是參考農保資料的客觀數據，絕無苛刻、刁難原民。

李德維日前質詢農業部，提案調降原民老農請領老農津貼的年齡降至55歲，但農業部代理部長陳駿季回應，考慮聯合國是以65歲以上定義為「老人」，並未因族群不同而有例外，另外農保資料也顯示，原民平均壽命較一般國民高9歲。

李德維今針對此議題再質詢原民會指出，國民年金、敬老卡、全民健保等，原民請領年齡均為55歲，但老農津貼卻強硬規定65歲，質疑是在刁難、惡整原住民。

農業部輔導司長陳俊言今接受電訪時表示，從農保資料的客觀數據來看，原住民平均年齡約為82歲，真的沒有比較低，認為徂是農務工作有助於身體健康，農民有在勞動、空氣清晰，加上農民可自行控制農務時間、區段，還要因應其季節性，並非一整年都過度勞動。

陳俊言說，過去原民生活及農業環境可能較為苛刻，但現今已大幅改善，農業部對原民生活品質的提升也很關心，包含協助、改善原民農業產銷輔導，盼其生活條件可以提升；立委想為原住民爭取福利都尊重，但強調從整體公平性、原民老農平均餘命等數據來看，確實沒有差別性，行政機關不會主動提出朝年齡調降的方向。

陳俊言強調，從農保資料的客觀數據來看，原民平均壽命為82.9歲，比一般國民平均年齡79.8歲還高，若立法法院真的修法通過會尊重、執行；農業部先前承諾1個月後會提出農業部自己的老農津貼版本，屆時也會回覆各立委提案的內容，目前還有跨部會協商的問題，包含原民會尚未前來討論此議題。