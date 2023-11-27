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單親媽露營燒炭取暖亡 醫師：一氧化碳中毒注意這症狀

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台北榮總新竹分院急診醫學科主任李國瑋提醒，一氧化碳是一種無色無味的氣體，若出現頭暈、頭痛及嘔吐等症狀就要注意。圖／台北榮總新竹分院提供
台北榮總新竹分院急診醫學科主任李國瑋提醒，一氧化碳是一種無色無味的氣體，若出現頭暈、頭痛及嘔吐等症狀就要注意。圖／台北榮總新竹分院提供

新竹縣尖石鄉露營區，昨天發生一家三口燒炭取暖，卻釀成媽媽一氧化碳中毒死亡，2女兒也中毒昏迷意外。台北榮總新竹分院急診醫學科主任李國瑋提醒，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，主要會有頭痛，頭暈和嘔吐等症狀，嚴重的話會意識不清甚至死亡，秋冬取暖需要多加注意。

桃園43歲羅姓媽媽，前天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將焚火台拿到帳篷內取暖，沒想到3人因吸入一氧化碳昏迷，其中羅明顯死亡，2女兒送醫後已無大礙，今晨5時許已轉院至國軍桃園總醫院觀察。

李國瑋指出，昨天下午4時許，一對年約13歲的雙胞胎姊妹由消防隊救護車送醫，到急診室時意識清楚，經檢查發現2人一氧化碳中毒，且有心肌缺氧的現象，經評估過後，建議需要安排高壓氧治療，以減少遲發性神經精神症候群後遺症，經和家屬討論後，家屬要求轉診至國軍桃園總醫院持續追蹤治療。

李國瑋指出，一氧化碳主要是因為燃燒不完全而產生，是一種無色、無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，主要會有頭痛，頭暈和嘔吐等症狀，嚴重的話會意識不清甚至死亡。此外，一氧化碳中毒會有遲發性神經精神症候群（delayed neuropsychiatric syndrome） 的後遺症，所以需要多加注意。

李國瑋提醒，秋冬時節是容易發生一氧化碳中毒的季節，使用熱水器，瓦斯和木炭時，應該注意空氣流通，若有頭痛，頭暈和嘔吐等身體不適等症狀，應馬上停止熱水器、瓦斯及木炭的使用，並打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打電話求救。

因前天晚間尖石山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將焚火台（圖右下）拿到帳篷內取暖，沒想到竟造成1死2傷意外。記者黃羿馨／翻攝
因前天晚間尖石山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將焚火台（圖右下）拿到帳篷內取暖，沒想到竟造成1死2傷意外。記者黃羿馨／翻攝

一氧化碳中毒 新竹 頭痛

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