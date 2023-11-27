特需兒少視覺需復能 立委盼擴大佈點

中重度障礙兒童更容易出現視覺問題，衛福部委臺大醫院成立「特殊兒童與青少年視覺復能」的管理中心。臺大醫院眼科醫師侯鈞賀27日指出，9成的特需兒童在常規門診中無法檢測視力，需要量身打造篩檢與療程，並加強推廣衛教與篩檢。跨黨派立委也到場，盼未來該計畫能擴大佈點。

9成特需兒難視檢

臨床研究顯示，中度與重度身心障礙的兒少比一般孩童更容易發生視覺問題，但這些孩童在一般眼科，常常因為障礙限制，難以接受眼科儀器檢查或視覺復健。對此，衛福部擴大於111年辦理「特殊兒童與青少年視覺復能計畫」，並選擇台大醫院及四間復能據點醫院成立相關部門，至今有超過千位服務個案。

侯鈞賀分析台大醫院特殊需求視覺復能的案例後指出，其中9成個案在常規門診無法測量視力，需要量身打造測量，超過6成雙眼視力小於0.3，但卻不到2成領有視覺障礙的手冊，需要衛教與篩檢來及早發現問題。

本次也邀請接受了視覺復能計畫的家屬到場分享經驗，父親拿出手機在小朋友面前，小朋友不僅緊盯著螢幕，還跟著影片內容開始蹦跳起舞。該孩童母親說，孩子因為新冠肺炎重症與腦炎，導致視力出現問題，所幸在特殊視覺復能的團隊引導下，小孩逐漸恢復視力，更語帶哽咽向所有早療兒童的家長說，「我們都辛苦了，我們的孩子是最棒的。」

未來盼加強佈點

時代力量立委王婉諭說，台灣出現少子化，所以每一個都需要更完整的照顧，過去持續爭取特殊需求兒童的早療評估，未來盼這個計畫能有更多醫院加入，在即便孩子有特殊狀況，國家與政府也能給予適當的照顧。

「特殊眼科的設立從無到有努力了6年之久，」民進黨立委吳玉琴指出，特殊需求的孩童因為表達困難，在學習上就已有困擾，而一般眼科也常忽略這些孩子的需求，所以需要特殊需求視覺復能計畫就，未來也盼能持續加強佈點。

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