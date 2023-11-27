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陸爆發黴漿菌肺炎 花蓮衛生局：有藥物治療勿過度擔憂

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為提高65歲以上長者對肺炎鏈球菌的免疫保護，衛生局今起開放第二階段肺炎鏈球菌疫苗接種，新增提供1劑PCV13疫苗，以公費方式提供長者健康保護。記者王思慧／攝影
為提高65歲以上長者對肺炎鏈球菌的免疫保護，衛生局今起開放第二階段肺炎鏈球菌疫苗接種，新增提供1劑PCV13疫苗，以公費方式提供長者健康保護。記者王思慧／攝影

大陸出現黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，衛福部疾管署已針對大陸呼吸道疫情示警，也有專家認為明年會開始影響台灣。花蓮縣衛生局指出，黴漿菌目前沒有疫苗可預防，謹記戴口罩、勤洗手，感染後有藥物可治療，只要早期就醫、按時吃藥，通常會康復，請鄉親不用太擔心。

大陸北方地區近期爆發黴漿菌肺炎大規模感染，有媒體報導，北京兒童醫院掛號不但排到3千多號，等待看診時間更超過24小時，天津兒童醫院單日接診量超過1.2萬人次，醫院人滿為患。染病者形容症狀就像「嗓子吞刀片」，難受程度不輸新冠肺炎。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天表示，黴漿菌肺炎目前為止沒有疫苗可預防，不過黴漿菌肺炎存在已久，侵襲的對象以5歲小孩最常見。而黴漿菌在潮濕的環境中很容易生長，台灣屬於高濕度海島氣候，黴漿菌在環境中很多，跟國外比起來，台灣被黴漿菌感染的年齡層更低，甚至1歲左右的孩子就會發病，成人因為警覺性不高而容易感染黴漿菌，像老人家久咳不癒，可能跟黴漿菌有關。

朱家祥說，雖然黴漿菌沒有疫苗，不過細菌有藥物治療，最常見的就是紅黴素，以台灣過去藥物敏感度來講，吃紅黴素藥物約3天就有很好的效果，鄉親不需要太擔憂。至於大陸傳出黴漿菌已出現抗藥性，衛生局會密切監控，目前黴漿菌可吃藥治療，也很容易痊癒，只要早期就診，通常會痊癒。

另外，為提高65歲以上長者對肺炎鏈球菌的免疫保護，衛生局今天起開放第二階段肺炎鏈球菌疫苗接種，新增提供1劑PCV13疫苗，以公費方式提供長者健康保護。長者接種公費流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，皆可領取10劑COVID-19快篩，若接種新冠XBB.1.5疫苗，更可領取500元以下衛教品。疫苗接種資訊可至花蓮縣衛生局網頁公告區查詢，或洽專線03-8237905詢問。

大陸出現黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，黴漿菌目前沒有疫苗可預防，謹記戴口罩、勤洗手，感染後有藥物可治療，不用太擔心。本報資料照
大陸出現黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，黴漿菌目前沒有疫苗可預防，謹記戴口罩、勤洗手，感染後有藥物可治療，不用太擔心。本報資料照

黴漿菌 流感疫苗 衛生局

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