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看3位醫師英年早逝 公會理事長悲籲：要多給醫療一點經費

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄縣醫師公會理事長王宏育。圖／本報系資料照片
高雄縣醫師公會理事長王宏育。圖／本報系資料照片

高雄縣醫師公會理事長王宏育即將卸任理事長職務，日前他卻感嘆過了6年任內最悲慘的一天，他看到一對父母，到公會領得年僅30歲兒子的壽險給付，另又發現有2名六年級的醫師，因腸癌、心肺衰竭猝死，呼籲政府不要因健保點值給的太低，讓醫院請不到足夠人手，人力繃太緊，讓醫療人員太累與過勞。

王宏育在臉書發書以「最悲慘的一天」發文，指上周他看到有對父母帶著女兒到公會，申請他們30歲的醫師兒子死亡、25萬元的壽險給付，那位母親傷心欲絕，兒子是現在最缺乏醫師的小兒科住院醫師第三年，因車禍死亡，這真的是人世間最悲慘的事情。

王宏育接著說，他查了一下，今年8月、9月，高雄縣醫師公會還有兩位60年次、52歲醫師去世，申請壽險給付，一位是大腸癌，一位是心肺衰竭猝死，

猝死的聽說是位過勞的骨科醫師，還有4個嗷嗷待哺的小孩，真是令人心酸啊。

王宏育說，他常在呼籲政府要多投資醫療，要多給醫療一點經費，不要因為點值太低，醫院沒有請到足夠的人手，人力繃的太緊，讓醫療人員太累，這樣會不會比較容易車禍？會不會比較過勞猝死 ？

王宏育說，在這個歲末感恩的日子，在醫師公會的會館，看到了30歲往生的醫師會員的父母親，可以算是自己擔任理事長最悲慘的一天。

醫師 父母

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