COVID-19奪視力 3歲童復能重見光明

今年3歲的宥宥（化名），看卡通隨音樂起舞，這一度是爸媽無法想像的畫面，宥宥去年確診COVID-19重症鬼門關前救回，彷彿2歲倒帶回0歲甚至失去視力，幸好被視覺復能計畫接住。

台大醫院特殊兒童及青少年視覺復能中心成果發表記者會，宥宥一家人就是受惠家庭之一。宥宥的媽媽告訴中央社記者，去年經歷了一輩子難以忘懷的11月，還記得宥宥發病前1天，孩子還正常去上學，但隔天卻一覺不醒，因身邊沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，直到送急診篩檢才知染疫。

宥宥是足月生、發展正常的孩子，看著本來健健康康的孩子躺在加護病房，是爸爸、媽媽痛徹心扉的畫面，宥宥的爸爸說，兒子病程惡化快速，住院時已經肺炎，必須插管，後續出現腦炎等多重器官發炎，「48小時是關鍵，但要做好心理準備」，這是面色凝重的醫師帶來的宣判。

「他勇敢地活下來」，宥宥的媽媽抱著兒子，溫柔地輕拍宥宥的頭，忍不住紅了眼眶。宥宥熬過了最壞的狀況，但爸媽還沒不及為兒子被搶救回而開心，下一個晴天霹靂就來了，從加護病房轉入專責病房後，手電筒照宥宥瞳孔，卻沒有一絲反應，原來病毒侵略大腦視覺區，奪走了視力。

宥宥住院37天，不只失去視覺，全身軟趴趴無法移動，已認不出爸爸和媽媽，彷彿2歲倒帶回0歲的他，出院後迎來新的挑戰，開始一系列復能計畫，被特殊兒童及青少年視覺復能計畫接住，就好像是拆除零件，再次慢慢組裝，幸好在治療師量身定做專屬課程之下，宥宥終於重見光明。

宥宥的媽媽開心分享，宥宥大約接受1、2次視覺復能計畫課程後，還記得有一天宥宥突然轉身，準確地拿起水壺，讓爸爸、媽媽又驚又喜，誰都沒想到原來什麼都看不到的兒子，如今可以自己找到想要的東西。「如果你的翅膀斷了，拿我的去用，讓你的翅膀能打開 。」

衛福部於民國108年首度與林口長庚紀念醫院合作推動「特殊兒童眼科示範中心」試辦計畫，111年10月擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，將原本參與的醫院家數由1家擴大至5家，服務年齡層由兒童延長至青少年，並且加強提供中重度障礙個案和3歲以下幼童服務。

以台灣大學醫學院附設醫院、林口長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院、以及衛生福利部台東醫院等5家醫院作為復能據點，計畫已執行1年多，共觸及近600個家庭，包含多重障礙、發展遲緩、罕病、早產兒、自閉症及過動等。

據統計，具重度視覺障礙孩子占近3成，這些孩子在計畫介入前逾5成未被診斷有視覺障礙。台大醫院眼科部主任王一中說，計畫效果不錯，明年繼續執行可能性大，但經費多寡影響龐大，現階段據點僅5處，很多人無法參加，盼爭取擴點至10處以上，適用地點、服務對象才可能放寬。