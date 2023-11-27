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噁！好市多盒裝蛤蜊有菸蒂險吃下肚 民眾嚇到直呼：好險我放過期

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太噁心！好市多盒裝蛤蜊竟有菸蒂 民眾噁到驚嚇 北市衛生局前往稽查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有民眾到好市多買蛤蜊盒，打開來竟發現有一個抽過的菸蒂屁股，直呼好噁心。圖／議員陳宥丞辦公室提供
有民眾到好市多買蛤蜊盒，打開來竟發現有一個抽過的菸蒂屁股，直呼好噁心。圖／議員陳宥丞辦公室提供

好市多又出包？有民眾向民眾黨議員陳宥丞陳情，近期到好市多採購，11月8日買了兩盒蛤蜊，當天煮一盒蛤蜊雞湯，另一盒11月21日晚上才有空打開來煮，沒想到密封包裝打開來加水，才驚覺不對，竟然蛤蜊中有抽過的菸蒂，嚇到民眾不敢吃，直呼「好噁心」。

陳宥丞表示，好市多的食品安全把關已被留校察看，現在又發生離譜的菸蒂事件，他的辦公室立刻責成北市衛生局啟動稽查機制，並請法務局就消費者保護法處理。

北市衛生局表示，後續被投訴的業者，衛生局會派人前往稽查，並且追查產品來源，若是台灣產品、並由台灣廠商分包，會稽查哪個環節出問題，並針對違規業者裁處；至於若是國外業者整盒進口來，就會移請食藥署處理。

這位民眾上周二晚餐煮到一半，竟發現好市多買來的蛤蜊盒，竟有一根抽過的菸蒂，她為錄影存證，拿出手機拍時，還不斷驚嚇滿滿地說，「這不是新鮮的菸蒂...，密封很久剛剛才加水，重點是『噁！超噁心的！」「我就覺得顏色不太對，裡面（菸屁股）全部散在裡面，我根本不敢用手拿，滿手會菸味，這不是我掉進去可以造成的吧！」

這位民眾也在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉專貼文表示，她過去習慣都是整盒丟進鍋裡煮，這次因放了幾天想說洗一洗一顆顆拿來確認一下，直呼「好險，我放過期⋯，不然依照本來習慣，過水完看都不看洗一洗就整盒丟到鍋裡了」。

這位民眾也貼文強調，因為沒有料到會是這樣的情況，所以打開密封封膜前沒有拍照錄影，「我家向來就只有一個媽媽兩個小孩，根本沒有抽菸人士呀」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

有民眾到好市多買蛤蜊盒，打開來竟發現有一個抽過的菸蒂屁股，直呼好噁心。圖／議員陳宥丞辦公室提供
有民眾到好市多買蛤蜊盒，打開來竟發現有一個抽過的菸蒂屁股，直呼好噁心。圖／議員陳宥丞辦公室提供
有民眾到好市多買蛤蜊盒，打開來竟發現有一個抽過的菸蒂屁股，直呼好噁心。圖／議員陳宥丞辦公室提供
有民眾到好市多買蛤蜊盒，打開來竟發現有一個抽過的菸蒂屁股，直呼好噁心。圖／議員陳宥丞辦公室提供

衛生局 好市多 蛤蜊

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