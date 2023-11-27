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環境部分2年協助回收處理業碳排查 410家已完成輔導

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今年起推動資源循環產業低碳轉型，在公告應回收廢棄物回收業及處理業方面，分2年完成溫室氣體盤查輔導。記者胡瑞玲／攝影
環境部今年起推動資源循環產業低碳轉型，在公告應回收廢棄物回收業及處理業方面，分2年完成溫室氣體盤查輔導。記者胡瑞玲／攝影

為落實2050淨零排放目標，環境部資源循環署今年起推動資源循環產業低碳轉型，在公告應回收廢棄物回收業及處理業方面，分2年完成溫室氣體盤查輔導；負責建立碳盤查平台的環資國際公司表示，目前已輔導410家業者碳盤查，預計明年全台716家均能完成輔導。

環境部常務次長沈志修致詞時表示，為確立靜脈產業減碳路徑及效益，打造資源循環業綠色資產，達到物質永續的淨零轉型，今年起輔導回收處理業者建立產業基線資料，提供碳排放分析及建構業者能力，應用智慧感測技術執行電力設備健檢，輔導業者節能減碳。

循環署表示，在公告應回收廢棄物回收業及處理業方面，分2年完成碳盤查輔導，今年已辦理10場碳排查作業說明會、8場種子人員教育訓練，建立410家產業碳管理基線資料，另也輔導3材質4家公告應回收廢棄物處理業者導入減碳製程或技術，透過製程改善輔導，針對單一電力設備改善，協助減少8％節能及減碳空間。

清除處理機構方面，循環署針對具減碳效益高約60家業者進行診斷，完成21家業者範疇3組織型碳排查報告書，其中6家業者完成第三方查驗證；另媒合6家業者導入自動化、智慧化、低碳化轉型作法成為業界大廠帶小廠的學習典範。

環資國際公司環工部經理劉育成指出，目前僅要求排碳大戶要做碳盤查，但為達到淨零減碳目標，中小企業也要減碳。市面上做碳盤查除需花20萬元，還需自行搜集、登錄資料，但藉由回收處理業者碳盤查平台，透過5步驟，系統就會自動匯入該公司資訊並計算總碳排。

劉育成表示，全台有716家回收處理業者，今年已輔導410家，預計明年全數輔導完畢；由於回收處理業為「靜脈產業」，本身碳排不像「動脈產業」如製造業大，全台716家每年總碳排僅約20萬公噸，因此主要是鼓勵業者循環減碳，如讓廢鐵或廢玻璃可以重回製造業再利用。

減碳 廢棄物 環境部

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