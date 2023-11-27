世界無肉日帶動「綠色飲食」！養心茶樓、陳耀訓、阿賢廚房社群活躍度高　3人氣網紅成關鍵領袖

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文／大數據公司

隨著減碳意識逐漸抬頭，永續飲食概念端上餐桌，「無肉經濟」已成為重要趨勢，其中素肉、植物肉也逐漸受到重視，今（25）日適逢世界無肉日，大數據股份有限公司結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統聲量分析，發布《2023上半年綠色餐廳聲量排行》產業洞察報告。

大數據股份有限公司營運長蔣志薇說明，有鑒於永續飲食意識提升，帶動綠色餐廳相關聲量成長，2023上半年整體綠色餐廳討論度相較前半年增漲31.4％，較去年同期大幅成長98.6％，綠色餐聽正面評價多聚焦於舒適環境、精緻創意餐點，網友也因食材選擇對地球友善留下正面迴響，若結合寵物友善更能為店家增加好感度。

綠色餐廳聲量評比則是經網路聲量與網路好感度加權計算，聲譽值越高，象徵餐廳不僅挾帶高聲量，且聲量討論多為正面好評，其中「養心茶樓」位居榜首，其次則分別為「陳耀訓・麵包埠 YOSHI BAKERY」、「阿賢廚房」。

▲世界無肉日為聲量高峰，當地有機食材獲得關注。

image source:《2023上半年綠色餐廳聲量排行》

▲永續飲食意識高漲，綠色餐廳聲量提升。

image source:《2023上半年綠色餐廳聲量排行》

「世界無肉日」成認識綠色飲食關鍵！林萱、施易男及找蔬食Traveggo掀起熱烈迴響

根據《2023上半年綠色餐廳聲量排行》，2021年1月至2023年6月民眾對「綠色飲食」討論度增加，2021年、2022年聲量高峰落在11月25日世界無肉日，企業、政府響應世界無肉日推出新品項或與民眾互動文，其中必勝客、雲林縣環保局成效最佳。此外，民眾綠色飲食意識提升，加上疫情與戰爭因素，對「當地有機食材」關注度增加，多家廠商推出有機蔬果箱或是便當食材特別選用有機蔬菜。

地方政府推動環保餐廳認證，鼓勵餐廳以環境友善為理念，使用環保標章食材並提供低碳飲食，在佳節期間積極推廣認證餐廳，呼籲大眾在享受美食的過程也要保護地球。

另因台灣蔬食人口上升，民眾開始關心網紅於社交平台上推薦結合永續概念綠色餐廳，多數提供精緻創意料理與舒適氣氛，不同於平時「素食」想像，也促使民眾前往嘗試。

像是經常傳遞環保與健康議題成為蔬食者的林萱、因家人茹素改吃素食的施易男皆為推廣蔬食餐廳關鍵領袖，在社交平台經常分享品質優異之精緻蔬食餐點，不僅獲得正面迴響，也促使網友認識、嘗試蔬食餐點；找蔬食Traveggo平日多推廣環保、極簡生活與純植飲食，常於頻道分享推薦素食餐廳，引起網友關注。





▲政府推動環保餐廳，民眾關注精緻創意料理。

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▲具蔬食習慣KOL推薦精緻創意料理，獲得迴響。

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綠色餐廳聲量雙相互動！養心茶樓、陳耀訓・麵包埠、阿賢廚房奪聲譽值前三名

此外，2023上半年社群活躍度為5.56，較前半年（2022 H2）成長1.57，社群討論度上漲39.4％、新聞略降0.6％，近年政府與民間積極推廣環保餐廳，相關話題已從過往單向由新聞媒體傳遞，改為雙向互動的社交平台。

綠色餐廳正面評價多聚焦於舒適環境、精緻創意餐點，網友因食材選擇對地球友善留下正面迴響，結合寵物友善更能為店家增加好感度；負面評價較少且瑣碎，大多反應家庭聚餐葷素共食問題，假肉類為超加工食品，恐對人體有害，部分網友也在意環保署所標示綠色餐廳檢驗尚不明確、完全，導致無鑑別度。

綠色餐廳聲量評比由2023年1月1日至6月30日透過網路聲量與好感度加權計算，聲譽值越高，代表餐廳挾帶高聲量、聲量討論多為正面好評，其中冠軍由台北第一家以全蔬食港式飲茶主題餐廳「養心茶樓」拿下，該品牌強調使用在地有機、安全認證食材，支持無毒自然農法野放種植，烹飪使用食用油成份單純無添加，榮獲2023《綠・蔬食評鑑指南》一星級料理；。

另外，「陳耀訓・麵包埠 YOSHI BAKERY」、「阿賢廚房」搶下第二名及第三名，陳耀訓・麵包埠志在發揮台灣在地食材最大化價值，將綠色飲食理念實踐於麵包糕點，製作無添加麵團、使用較天然原料並善用在地食材特色，讓消費者吃到美味健康的台式麵包；阿賢廚房以讓顧客吃得安心、健康為原則，主張「做自己也敢吃的料理」，標榜以RO純水烹飪食物，使用友善自然農法生產食材，餐點不添加味精、自做麵條不加鹼，環境乾淨、餐點美味獲得網友正面評價。

▲綠色餐廳聲量從單向傳遞到雙向互動。

image source:《2023上半年綠色餐廳聲量排行》

▲綠色餐廳討論多好感，負面評論較瑣碎。

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▲創意蔬食餐廳引起討論，溫馨友善店家獲得好評。

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