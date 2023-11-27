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立委質疑農業部老農津貼刁難惡整原住民 原民會：再了解

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

日前各黨立委針對老農津貼修正草案提案放寬老農津貼請領條件，立委李德維認為將原民老農津貼的年齡調降到55歲，因包括國民年金、全民健保及各縣市敬老卡，原住民請領年齡均為55歲。農業部代理部長陳駿季回應，考量聯合國以65歲以上的人為老人的定義，並未因族群不同而有例外定義。內政委員會今審原民會預算，李德維再度質詢原民會主委夷將‧拔路兒此一議題，夷將‧拔路兒表示，還會再跟農業部了解此事。

針對老農津貼調降原住民年齡部分，陳駿季上周表示，考量聯合國以65歲以上的人為老人的定義，並未因族群不同而有例外定義，且因應平均餘命延長，部分國家已隨著高齡者就業及勞動力需求，逐漸將退休年齡延後，若將原住民族老人定義將為55歲恐違反國際趨勢。且因應平均餘命延長，部分國家已隨著高齡者就業及勞動力需求，逐漸將退休年齡延後，若將原住民族老人定義將為55歲恐違反國際趨勢。

李德維指出，農業部表示，檢視過往原住民請領農保的平均年齡為82.9歲，比內政部原住民平均的壽命73歲還高了9歲。到底是農業部的資料有問題？還是原民會或者內政部的資料有問題？他希望3部會的資料拿出來對一對。

李德維指出，大家都認為原住民相對來講辛苦一點，因此平均壽命比國民來說相對低一點，因此包含很多縣市的所謂敬老卡，原民會的請領年齡是55歲。農業部卻在老農津貼部分搬出聯合國和原民平均壽命比大家知道的更長來擋，「是不是在刁難、惡整原住民？」

夷將‧拔路兒說，國民年金的請領，原民65歲以下請領的預算是由原民會編列。老農津貼是否可能比照，原民會會再跟農業部討論協商。

原住民 農業部

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