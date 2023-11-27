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明年春節離島航班 12月5日起3天開放訂位時程看這查

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
2024年春節離島管制航線，12月5日陸續開放訂位。示意圖。本報資料照片
2024年春節離島管制航線，12月5日陸續開放訂位。示意圖。本報資料照片

明年春節自2024年2月8日至14日有7天假期。交通部民航局今天宣布，規畫2024年2月7日至15日為9天航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1824架次、計16萬8992個座位數，12月5日下午6時起陸續開放訂位，提醒於統一訂位時間所訂機位，應於訂位日起（含）3日內完成開票。

民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線934架次、計8萬3526個座位數；金門航線742架次、計7萬5268個座位數；馬祖航線148架次、計1萬0198個座位數。3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1824架次、計16萬8992個座位數，後續亦將視訂位狀況規畫第二波加班機。

民航局表示，為利旅客規畫行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班，分別於12月5日、6日下午6時至8時，以及7日下午6時至7時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票；另外，民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5﹪營業稅。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段2024年2月7日至12日台灣出發往離島方向，以及2024年2月11日15日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲更有效利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間，建議無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享機票優惠；此外，亦建議居住本島家人可安排離島鄉親來台，免去訂位困擾，亦可避開人潮。另外，提醒務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補，搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件。

各航線統一開放訂位時間及開票期限。圖／民航局提供
各航線統一開放訂位時間及開票期限。圖／民航局提供

航線 航班 馬祖

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