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花不到20元就中千萬！全家本期發票千萬特別獎開在這2店 有人花10元就中頭獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店2023年9-10月中獎發票，共有9位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎，更有4位大獎得主消費金額不到20元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2023年9-10月中獎發票，共有9位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎，更有4位大獎得主消費金額不到20元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店2023年9-10月本期中獎發票，共有9位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎，更有4位大獎得主消費金額不到20元。本期特別獎1000萬元共開出2組，分別落在全家高雄漢苓店、中壢龍城店，消費者分別僅花費18元購買飲品、支付15元代收手續費就幸運中大獎，2位千萬得主平均花費不到17元。

特獎200萬元則開出1組，獎落全家東港興東店，幸運得主購買10元飲品就將200萬大獎抱回家。頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於全家北車店、內湖區的全家陽盛店及台中市的全家大里河堤店開出，最低僅花費10元購買飲品就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於新店康德店、埤頭大豐店、台中國強店；其中1位幸運得主花費45元購買飲品即獲得100萬大獎，相當幸運。

全家便利商店2023年9-10月中獎發票幸運兒名單。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2023年9-10月中獎發票幸運兒名單。圖／全家便利商店提供

電子發票 消費者 頭獎

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