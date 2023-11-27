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兩波東北季風接力 吳德榮：今起乾冷空氣到 探12度低溫
中央氣象署解除大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，大台北東側、宜蘭仍有較多的低層雲，伴隨弱降水回波。
吳德榮表示，今天起至周三偏乾的東北季風南下，冷空氣亦偏弱。今天西半部晴朗、東北部降逐漸停歇，各地白天陽光下舒適，入夜因輻射冷卻效應，偏涼微冷。
氣溫部分，他說，今晚至明晨全台平地的最低溫約可降至12度左右，台北觀測站的最低溫約可降至16度左右。今天北部14至25度、中部14至29度、南部15至30度、東部14至28度。
吳德榮表示，明天、周三各地晴朗穩定，冷空氣逐日弱、氣溫逐日升，入夜氣溫仍偏低，日夜溫差大。
吳德榮說，周四起至周日東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣轉濕涼微冷，中南部氣溫略降、影響很小。
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