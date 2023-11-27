大型重機包圍交部 訴求上國道

大型重機團體昨號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求，重機族更頻要求交通部長王國材下台；交通部表示將持續觀察，適時會同地方政府檢討可行作法。

大型重型機車經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等團體，昨下午在交通部旁封路舉辦「國道安全，還我路權」活動，發起人、YouTuber「通勤者之歌」表示，3大訴求包含立即依法開放大型重型機車行駛國道；開放大型重機可停放機車格；廢除「道路交通安全規則」第99條有關內側車道禁行機車、強制兩段式左轉條文。

通勤者之歌表示，大型重機通行國道法規已通過多年，交通部一再推託；另，交通倡議團體不斷強調，多數大型重機應可自由選擇停放機車或汽車停車格，並由中央統一處理才適切，否則用路人無所適從。

台灣摩托車友協會秘書長劉成謙說，高公局指民調結果不同意開放重機通行國道的比率達6成，民調公正與否令人質疑。活動最後由交通部高公局派交通管理組主任工程司徐福聲接下陳情書，但不少重機族質疑徐的職等過低，怒吼「太小咖」。

交通部回應，高公局10年來年辦過10次民調，反對大型重機行駛國道的比率約6成，顯示社會尚無共識，須逐步改善民眾對大型重機騎士的駕駛行為觀感，加強各界對大型重機禮讓及守法印象後再行開放。

交通部表示，地方如欲新增大型重機專用停車位或開放可停機車格位，可提出計畫。另外，地方已有多個案例路段，藉標誌標線開放機車行駛內側車道或直接左轉，且經調查，逾8成機車族群贊成維持兩段式左轉。