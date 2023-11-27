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台腺病毒嚴峻 重症恐併發肺炎

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診爆滿。國內醫師觀察最近門診則發現，肺炎黴漿菌有所趨緩，但Ａ、Ｂ型流感及腺病毒、腸病毒仍在社區流行，其中以腺病毒最嚴峻。

腺病毒綽號「燒久姬」，一年四季都可能被感染，傳染途徑為飛沫及接觸，感染後可能連續發燒七天，以症狀治療為主。衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟表示，腺病毒正在社區流行，家中如有幼童、長者應多注意，避免交叉感染，部分患者嚴重時會出現肺炎等併發症。

大人小孩 都可能感染

腺病毒不僅侵犯幼童，大人也無法倖免。李垣樟說，一名卅多歲男性日前出現發燒、咳嗽、鼻塞等呼吸道症狀，且眼睛嚴重泛紅、結膜炎，檢查為感染腺病毒。問診發現，原來孩子在學校被傳染，回家後傳給家人。

李垣樟說，今年受到「免疫負債」影響，流感重症、腸病毒、腺病毒持續流行，原因為天氣冷，大家多待在室內群聚，增加病毒傳播、交互感染；此外，公共場所感染後，把病菌帶回給家人，引發居家群聚，建議國人進出人潮擁擠的公共場所時戴口罩、勤洗手，若有發燒、呼吸道症狀應避免前往人潮擁擠場所。

基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然表示，Ａ、Ｂ型流感目前仍在社區流行，以Ａ型流感居多，最近接種流感疫苗的人數減少，國人應盡速接種流感疫苗。

流感疫苗 腺病毒 醫師

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