機構住民急症免衝醫院 健保署推在宅急症照顧明年上路

台灣為高齡社會，長照政策備受關注，以往住在長照等機構的年長者，病情出現急劇變化時，常須緊急送醫治療。衛福部石崇良表示，現正積極推動在宅醫療，同時規畫「在宅急症照顧」，研擬未來長照等機構住民若有急症，可先由醫療人員在機構內治療，不用直接送到醫院掛急診，如果真的需要後送醫院治療，也將建置綠色通道，方便患者盡速入院治療。

石崇良今於2023台灣社區整合照顧研討會，針對「在宅急症照顧規畫」專題發表演說。石崇良指出，台灣現為高齡社會，2025年更將步入超高齡社會；隨著人口老化，依健保署統計，去年（2022年）健保保險對象為65歲以上長者約占17.4%，但所使用的醫療費用已超過4成，達41.57%。為了讓高齡長者在家就能接受醫療照顧，近年來，各國積極推動在宅醫療，國內也正研議於在宅醫療規畫納入「在宅急症照顧」。

依健保署統計，去年住院人數前10大疾病中，以居家整合照顧計畫個案及照護機構住民分析，以肺炎、細菌性肺炎、泌尿道系統其他疾患、蜂窩性組織炎和急性淋巴管炎等感染疾病為主。石崇良表示，「在宅急症照顧」將先針對急性感染症，並規畫三個方向，首先把居家照護模式推廣至長照等機構，其次、居家醫療服務增加急性照顧項目，第三、同時結合遠距照護。

石崇良指出，關於「在宅急症照顧」規劃須配合遠距診療，相關上路時程，須待明年上半年「通訊診察治療辦法」上路後，才可一併執行。他坦言，目前長照機構內醫療服務很破碎，許多服務不被認定是居家醫療，且醫師到機構為住民診察，多採巡診、門診看病形式，而非在宅醫療，此些問題會和長照司合作，加以整合。

至於，「在宅急症照顧」健保支付方式？石崇良說，該收案方式有別於傳統健保給付，因治療個案不需住院，無法計算護理費、病房費及醫療處置等費用，研議在宅急症照顧改以「日支給付」，要求區域醫院、地區醫院須每日固定訪視。但若民眾選擇在宅醫療，是否能申請商業保險？石指出，目前研議針對「急症照顧」為比照住院行為，這部分會與商保業者進一步討論。