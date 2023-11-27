聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信形象影片／外派甘苦談 用愛跨越隔閡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中國信託從We are family的品牌精神出發，今年推出最新的品牌形象影片「離家抵家」，片中記錄了「愛」如何打破隔閡，讓遊子勇闖異鄉追夢；尤其這部影片歷時兩年籌備，累積逾一千個小時拍攝，以紀錄片形式刻畫外派同仁不畏新型疫情，選擇留在泰國奮鬥的勇氣，亦記錄台、泰同仁雖無血緣關係，仍跨越文化隔閡，融合為「新家人」的感人情誼，鼓勵年輕世代抱持尊重包容異國文化的心，勇敢跨海追夢，已得到非常大的回響。

中信銀表示，「離家抵家」品牌形象影片描繪中信銀行外派至泰國LH Financial Group（ＬＨＦＧ）服務的三位同仁Henry、Semmi及Century克服對家人的思念、語言及文化差異，最後融入當地文化，與當地同事交織如同家人的感情，以及遇到百年疫情，仍不畏艱難留在異地打拚的心路歷程。

其中Henry娓娓道出離家千里、隻身在外讓家人操心的掙扎；Semmi獨自帶著女兒來到泰國，兩人相依為命勇敢面對新生活，國際化的環境讓女兒學習如何包容不同文化、也變得更有自信；Century把握外派機會舉家搬到泰國，妻子一路支持先生圓夢，並感謝公司悉心照顧外派家庭，讓小孩在國際學校接觸到不同文化，培養出國際觀。

家人 泰國

延伸閱讀

第2輪釋放人質抵達以色列！4泰國人獲哈瑪斯釋放 家人喜出望外：那是我兒子

桃市府赴泰宣傳觀光 副市長蘇俊賓「一舉動」引驚呼

中國信託「離家抵家」形象影片 記錄遊子勇闖異鄉追夢

赴泰注意！泰國機場漲機場稅 明年4月調高到730泰銖

相關新聞

一張圖看天氣！東北季風接力凍到周六 這日冷空氣最強僅剩15度

中央氣象署表示，今晚可能發布中南部濃霧特報。本周兩波東北季風影響，首波落在周二，各地低溫約16度；周三前，僅東部零星雨；...

陸黴漿菌疫情嚴峻疾管署罕示警 黃立民曝襲台時間點：不來才奇怪

大陸北方黴漿菌疫情嚴峻，台灣不可輕忽。衛福部疾管署日前對大陸黴漿菌疫情，少見的連兩天示警，昨天更宣佈即起「機場戒備」更於...

醫師女兒感染腺病毒住院5天 收到醫療帳單驚：猜猜多少錢？

天氣愈來愈冷，各種病毒正在流行。泌尿科醫師呂謹亨說，最近腺病毒大流行，他的女兒也「中獎」住院了，但他和妻子收到帳單「都驚...

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告，台灣東部海域地震規模5.4，新北宜花震度2級。中央氣象署地震測報中心表示，判斷是...

眼睛泛紅、高燒多天別輕忽 「燒久姬」病毒正在流行

近期大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿。衛福部疾管署連兩天發出警告，因對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合...

中信「離家抵家」展覽 感動2千人

中國信託推出最新的品牌形象影片「離家抵家」之後，廿五日在台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦「離家抵家　異同勇闖世界」主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。