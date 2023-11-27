中信形象影片／外派甘苦談 用愛跨越隔閡

中國信託從We are family的品牌精神出發，今年推出最新的品牌形象影片「離家抵家」，片中記錄了「愛」如何打破隔閡，讓遊子勇闖異鄉追夢；尤其這部影片歷時兩年籌備，累積逾一千個小時拍攝，以紀錄片形式刻畫外派同仁不畏新型疫情，選擇留在泰國奮鬥的勇氣，亦記錄台、泰同仁雖無血緣關係，仍跨越文化隔閡，融合為「新家人」的感人情誼，鼓勵年輕世代抱持尊重包容異國文化的心，勇敢跨海追夢，已得到非常大的回響。

中信銀表示，「離家抵家」品牌形象影片描繪中信銀行外派至泰國LH Financial Group（ＬＨＦＧ）服務的三位同仁Henry、Semmi及Century克服對家人的思念、語言及文化差異，最後融入當地文化，與當地同事交織如同家人的感情，以及遇到百年疫情，仍不畏艱難留在異地打拚的心路歷程。

其中Henry娓娓道出離家千里、隻身在外讓家人操心的掙扎；Semmi獨自帶著女兒來到泰國，兩人相依為命勇敢面對新生活，國際化的環境讓女兒學習如何包容不同文化、也變得更有自信；Century把握外派機會舉家搬到泰國，妻子一路支持先生圓夢，並感謝公司悉心照顧外派家庭，讓小孩在國際學校接觸到不同文化，培養出國際觀。