中信「離家抵家」展覽 感動2千人

中國信託推出最新的品牌形象影片「離家抵家」之後，廿五日在台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦「離家抵家 異同勇闖世界」主題展覽活動，並安排三場主題演講與對談，分享東南亞文化觀察、異國婚姻甘苦談及外派青年現身說法，暢談離鄉背井工作的心路歷程，已吸引逾兩千位民眾共襄盛舉。

中信銀人資總管理處總處長魏爾彰於對談中，特別介紹中國信託「國際法金業務菁英計畫」，鼓勵年輕人若有海外職涯規畫，應勇敢踏出舒適圈。

中信銀二○一六年起即透過數支影片闡述「家」的不同意義，對外訴求「家」，不僅是擁有血源關係的「家人」，沒有血緣關係的老師、志工，甚至全台灣人都可以是「家」的一分子。最新的品牌形象影片「離家抵家」，即為描繪台泰員工打破文化與血緣隔閡融合成「新家人」、齊心面對挑戰的紀錄片，上線至今影片點閱已達六百萬次，並逾一萬人按讚、留言及分享，影片也訪談中信銀泰國員工細數台、泰職場文化差異及互動點滴。

中信銀歷時兩年籌備、累積逾一千個小時拍攝製作的中國信託「離家抵家」品牌形象影片，已在本月十三日於Home Run Taiwan臉書粉絲專頁上線，Ｕ18世界盃青棒錦標賽中華隊王牌投手孫易磊的母親特地留言，鼓勵旅日追夢的兒子如同影片主角，「倒吃甘蔗漸入佳境，跨越環境的藩籬讓自己更勇敢更獨立」。

魏爾彰、稱霸全球潛水衣市場的薛長興工業防寒衣事業處運籌部部長林怡芳，也在活動中分享不同產業外派香港、菲律賓、泰國、越南等地的甘苦談。目前派駐泰國廠的薛長興工業會計主管陳思孜特別返台，與現場民眾交流，暢談隻身在異地奮鬥的經驗與感受。