聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信「離家抵家」展覽 感動2千人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中國信託「離家抵家　異同勇闖世界」文化講堂邀請中信銀行人資總管理處總處長魏爾彰（右一）、薛長興工業防寒衣事業處運籌部部長林怡芳（左二）、薛長興工業泰國廠會計主管陳思孜（右二）出席對談，提供現場民眾海外工作建議。圖／中信金控提供
中國信託「離家抵家　異同勇闖世界」文化講堂邀請中信銀行人資總管理處總處長魏爾彰（右一）、薛長興工業防寒衣事業處運籌部部長林怡芳（左二）、薛長興工業泰國廠會計主管陳思孜（右二）出席對談，提供現場民眾海外工作建議。圖／中信金控提供

中國信託推出最新的品牌形象影片「離家抵家」之後，廿五日在台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦「離家抵家　異同勇闖世界」主題展覽活動，並安排三場主題演講與對談，分享東南亞文化觀察、異國婚姻甘苦談及外派青年現身說法，暢談離鄉背井工作的心路歷程，已吸引逾兩千位民眾共襄盛舉。

中信銀人資總管理處總處長魏爾彰於對談中，特別介紹中國信託「國際法金業務菁英計畫」，鼓勵年輕人若有海外職涯規畫，應勇敢踏出舒適圈。

中信銀二○一六年起即透過數支影片闡述「家」的不同意義，對外訴求「家」，不僅是擁有血源關係的「家人」，沒有血緣關係的老師、志工，甚至全台灣人都可以是「家」的一分子。最新的品牌形象影片「離家抵家」，即為描繪台泰員工打破文化與血緣隔閡融合成「新家人」、齊心面對挑戰的紀錄片，上線至今影片點閱已達六百萬次，並逾一萬人按讚、留言及分享，影片也訪談中信銀泰國員工細數台、泰職場文化差異及互動點滴。

中信銀歷時兩年籌備、累積逾一千個小時拍攝製作的中國信託「離家抵家」品牌形象影片，已在本月十三日於Home Run Taiwan臉書粉絲專頁上線，Ｕ18世界盃青棒錦標賽中華隊王牌投手孫易磊的母親特地留言，鼓勵旅日追夢的兒子如同影片主角，「倒吃甘蔗漸入佳境，跨越環境的藩籬讓自己更勇敢更獨立」。

魏爾彰、稱霸全球潛水衣市場的薛長興工業防寒衣事業處運籌部部長林怡芳，也在活動中分享不同產業外派香港、菲律賓、泰國、越南等地的甘苦談。目前派駐泰國廠的薛長興工業會計主管陳思孜特別返台，與現場民眾交流，暢談隻身在異地奮鬥的經驗與感受。

影片 中信 信託

延伸閱讀

亞錦賽／孫易磊球數限制「好運用」 27日起2實戰拉強度

日職／孫易磊秋訓與金子千尋有互動 靠動漫與隊友拉近距離

開箱巨蛋／孫易磊看大螢幕沒照片小 但火腿隊的「超級大！」

棒球／中華隊備戰12月亞錦賽 24人名單豪華職棒陣容

相關新聞

一張圖看天氣！東北季風接力凍到周六 這日冷空氣最強僅剩15度

中央氣象署表示，今晚可能發布中南部濃霧特報。本周兩波東北季風影響，首波落在周二，各地低溫約16度；周三前，僅東部零星雨；...

陸黴漿菌疫情嚴峻疾管署罕示警 黃立民曝襲台時間點：不來才奇怪

大陸北方黴漿菌疫情嚴峻，台灣不可輕忽。衛福部疾管署日前對大陸黴漿菌疫情，少見的連兩天示警，昨天更宣佈即起「機場戒備」更於...

醫師女兒感染腺病毒住院5天 收到醫療帳單驚：猜猜多少錢？

天氣愈來愈冷，各種病毒正在流行。泌尿科醫師呂謹亨說，最近腺病毒大流行，他的女兒也「中獎」住院了，但他和妻子收到帳單「都驚...

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告，台灣東部海域地震規模5.4，新北宜花震度2級。中央氣象署地震測報中心表示，判斷是...

眼睛泛紅、高燒多天別輕忽 「燒久姬」病毒正在流行

近期大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿。衛福部疾管署連兩天發出警告，因對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合...

中信「離家抵家」展覽 感動2千人

中國信託推出最新的品牌形象影片「離家抵家」之後，廿五日在台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦「離家抵家　異同勇闖世界」主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。