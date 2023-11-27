影響鍾肇政、林懷民 政治犯來稿也收

台灣首本純翻譯月刊「拾穗」，共發行卅九年、四百多期，出版單行本一一四種，在台灣的文學藝術界、科學圈留下印記。因為譯者的理工背景，「拾穗」不僅刊出吳爾芙、川端康成等大師名作，也翻譯科學新知如「美國人對氫原子彈的恐怖病」；更因編輯台開明作風，連政治犯的來稿也來者不拒，成就「拾穗」的燦爛風景。

除了翻譯各領域的經典與名著，「拾穗」也積極回應時局。當克難養雞風靡全台灣之際，「拾穗」增設「業餘談養雞」專欄，解答養雞的技術問題；一九五八年，更連載「西德聯邦總理—阿德諾傳」，譯者還接獲阿德諾回函致謝，見證了台德國際友誼。

「拾穗」也對外公開徵求譯稿，五千字以下每千字卅元，篇幅長者稿酬更高。當時公務員一個月的薪水平均為一百至兩百元，等於譯一篇短篇小說就可獲得公務員一個月薪水，優渥稿酬吸引各方好手，包括小說家鍾肇政、莎士比亞學者彭鏡禧、劇場推手姚一葦等。

「拾穗」也撫慰了白色恐怖時代下許多遭禁錮的心靈。當時關了大批政治犯的泰源監獄擔心犯人悶得慌，特准犯人翻譯投稿，主要的投稿園地便是「拾穗」。據估計，當時泰源監獄所收到的稿費，一個月最高可達廿五萬元。

「拾穗」以豐厚稿酬培育台灣戰後第一代譯者，也打開青年的眼界。透過「拾穗」，鍾肇政磨出「魯冰花」的精鍊文筆；林懷民接觸到西方舞蹈。「拾穗」在最巔峰的一九五○、六○年代，發行量逾萬本，文藝青年人手一本，連平鑫濤創辦皇冠雜誌時，都把「拾穗」當作競爭對手，誓言「一年內打垮《拾穗》」。此外，「拾穗」也比「現代文學」更早譯介歐美現代主義作品，讓白先勇興起有為者亦若是的雄心壯志。