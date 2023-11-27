聽新聞
test
0:00 / 0:00

Ｃ×Ｃ創市 想做數位內容的「蝦皮」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

繼主打文字創作的「ＰＯＰＯ原創市集」、針對漫畫的「ＣＣＣ創作集」，近年台灣出現新型態的數位內容平台「Ｃ×Ｃ創利市集」，定位為「數位內容的『蝦皮』電商平台」，不僅提供作家、漫畫家、攝影師「開店」販售作品，也鼓勵出版社運用平台資源學習數位轉型。這些數位平台的崛起，正反映了閱讀與出版型態的轉變。

「Ｃ×Ｃ創利市集」共同創辦人陳宏睿指出，台灣出版面臨數位轉型的關鍵時期，創作者和出版社若要經營自己的網站，光是後台等設備成本，一年便需花費近百萬元，還要加上解決客訴等人事成本。

「Ｃ×Ｃ創利市集」提供的後台資源讓創作者和出版社專心經營網路，不僅節省大量成本，還可媒合站內文字創作者和插畫家合作；目前有四千名創作者和兩家出版社加入Ｃ×Ｃ，未來還打算加入遊戲、音樂等領域的作者。

長鴻出版社部長陳姿均表示，類似Ｃ×Ｃ的數位內容平台，讓「每個人都可以成為漫畫家」。作者在網站上「開店」，不受傳統漫畫發行流程與成本限制，就算只畫一張圖，也可上架銷售，更沒有連載漫畫必須每天或每周更新的壓力；無論傳統漫畫的「頁漫」、網路形式的「條漫」，或只是一張插圖，都可以找到自己的讀者。

漫畫 台資 電商

延伸閱讀

被肥倫蒙蔽雙眼？鄉民急問《葬送的芙莉蓮》紳士圖車牌 網笑：就在第一行

獨／網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

人類與AI合作！紀念日本漫畫「怪醫黑傑克」50周年 新作上架

不賣肉卻超瑟？漫畫《小美老師如是說》保健室老師親自解決學生「紳士」煩惱

相關新聞

陸黴漿菌延燒 黃立民：明年初影響台灣

大陸北方黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，衛福部疾管署針對大陸呼吸道疫情連兩天示警，並宣布即日起「機場戒備」，昨發布醫界通函，要求...

不孕症擴大補助 醫盼40歲以上再放寬

台灣出生率全球倒數，衛福部國健署前年七月實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，迄今年九月中旬補助七萬九◯九一對夫婦...

台南候鳥檢出H5N1 禽流感風險增

農業部防檢署昨表示，台南四草候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1亞型高病原性禽流感，為今年秋冬以來首度於候鳥排遺檢出Ｈ5Ｎ1高病原性禽流...

大型重機包圍交部 訴求上國道

大型重機團體昨號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路等3項訴求，重機族更頻要求交通部長王國材下...

煉油廠鍊字 「拾穗」譯氣風發39載

一九五○年代的台灣百廢待舉，高雄中油煉油廠在兩岸斷航後無油可煉，當時的煉油廠工程師，猶如今日的竹科工程師，為來自各地的知...

一張圖看天氣！東北季風接力凍到周六 這日冷空氣最強僅剩15度

中央氣象署表示，今晚可能發布中南部濃霧特報。本周兩波東北季風影響，首波落在周二，各地低溫約16度；周三前，僅東部零星雨；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。