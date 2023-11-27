Ｃ×Ｃ創市 想做數位內容的「蝦皮」

繼主打文字創作的「ＰＯＰＯ原創市集」、針對漫畫的「ＣＣＣ創作集」，近年台灣出現新型態的數位內容平台「Ｃ×Ｃ創利市集」，定位為「數位內容的『蝦皮』電商平台」，不僅提供作家、漫畫家、攝影師「開店」販售作品，也鼓勵出版社運用平台資源學習數位轉型。這些數位平台的崛起，正反映了閱讀與出版型態的轉變。

「Ｃ×Ｃ創利市集」共同創辦人陳宏睿指出，台灣出版面臨數位轉型的關鍵時期，創作者和出版社若要經營自己的網站，光是後台等設備成本，一年便需花費近百萬元，還要加上解決客訴等人事成本。

「Ｃ×Ｃ創利市集」提供的後台資源讓創作者和出版社專心經營網路，不僅節省大量成本，還可媒合站內文字創作者和插畫家合作；目前有四千名創作者和兩家出版社加入Ｃ×Ｃ，未來還打算加入遊戲、音樂等領域的作者。

長鴻出版社部長陳姿均表示，類似Ｃ×Ｃ的數位內容平台，讓「每個人都可以成為漫畫家」。作者在網站上「開店」，不受傳統漫畫發行流程與成本限制，就算只畫一張圖，也可上架銷售，更沒有連載漫畫必須每天或每周更新的壓力；無論傳統漫畫的「頁漫」、網路形式的「條漫」，或只是一張插圖，都可以找到自己的讀者。