快篩、疫苗等防疫物資採購再遭質疑 疾管署：過程均合法

2024總統大選倒數，COVID-19疫情期間口罩、快篩、疫苗等防疫物資採購再度遭質疑，疾管署今天嚴正表示，採購過程均符合法令規定，絕無不法或圖利，盼外界勿再扭曲事實。

衛生福利部疾病管制署今天晚間發布新聞稿澄清，針對有心人士持續以疫情期間口罩、快篩、疫苗相關採購，惡意攻擊政府防疫工作，強調相關採購等程序均依法執行，完全可接受立法院、審計部及監察院監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。

疾管署指出，2020年疫情初期，民眾突增購買口罩需求，當時國內口罩產能有限，徵用口罩提供民眾購買，指揮中心同年2月6日推動口罩實名制，透過藥局通路販售徵用口罩；之後為讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，3月12日增加網路或超商販售通路。

疾管署提到，在口罩供不應求，價格飆漲期間，透過與經濟部、食藥署共同努力，實名制口罩將數量與價格合理分配，不應隨意抹煞協助加速生產口罩的廠商，以及藥師與藥劑生、衛生所、各超商、超市與藥妝店、物流等相關人員的付出。

針對家用抗原快篩試劑，疾管署表示，國內疫情在2022年4月上升，市場快篩試劑缺貨、價格昂貴，指揮中心緊急徵用快篩試劑，推動實名制，透過健保特約藥局及偏鄉衛生所販售，希望讓有需要篩檢的族群可以購得每天所需家用抗原快篩試劑數量，價格相較各國無偏高。

疾管署重申，家用抗原快篩試劑採購均符合採購法規定，規範快篩試劑供應商須符合已核准專案輸入許可、履約貨品保存效期達6個月以上、2022年5月31日前履約等3要件；食藥署要求此類產品專案輸入申請案，皆須檢附產品技術性報告，確保使用這類產品的安全及有效性。

面對多次澄清的COVID-19疫苗採購，疾管署再度強調，疫苗採購與接種推動，絕無涉炒股或其他不法之事，更無阻擋任何疫苗購買。疫情流行之初，全球疫苗產能尚未充足，世界大國以投資方式超額採購，致使多數國家難以與歐美等國家競爭。

疾管署表示，台灣採多元外購與國內研發雙軌並行採購疫苗，自2020年起即積極與莫德納、BNT等疫苗廠洽購，同時積極輔導國產疫苗開發。經專家會議決議建議後，規劃及推動國內疫苗接種作業，提供民眾接種疫苗均經緊急使用授權或核准，採購過程依照政府採購法等規定執行。