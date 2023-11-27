2023國際失智照護論壇系列報導／守護失智者財產 小心詐團這三招

家中有失智長輩，除了照顧壓力，最怕有心者乘機覬覦名下財產，或家屬面臨爭產。

「失智・時空記憶的旅人（Dementia）」社群平台自2016年成立，迄今回答數萬個失智症照顧問題，包括精神行為、財務、法律等相關疑難雜症。主編陳韻如分享時下民眾最關心的詐騙事件，家屬應提早規畫與防範，守護失智家人的財務安全。

曾有家屬分享，經濟壓力讓人身心疲憊，若遇到親近的家人剝奪失智者財產，更感覺無助或不知所措。陳韻如在社群觀察到，民眾對於金錢壓力、財務安全有很多問題，包括法律常識不足，建議在失智者還有意識能力時，協助採取相關措施。

根據台灣失智症協會2019年調查失智者財物損失風險，共收集74個案例，其中有34人被騙時，尚未被診斷為失智症；金融剝削事件屢見不鮮，例如：遭騙退休金、淪為人頭帳戶等，其中還不乏最親近的家屬。從預防失智金融剝削到可能面臨的財產安全問題，應該如何建立安全網絡？

常見獨處高齡長者 被詐騙交付金錢帳戶

富邦人壽法律事務部部長葉碧娟表示，去年高齡長者遭金融詐騙態樣，前三名為假投資（假借投資股票、不動產、靈骨塔）、猜猜我是誰（來電誆稱急需借款應急）、假冒公務機關人員（謊稱帳戶涉及洗錢），近期也有案例是詐騙集團勸誘保戶將保單解約或辦理保單借款後，再進一步詐取款項，讓保戶喪失原本應有的保障，還造成財產損失。

常見詐騙集團利用高齡長者獨處的機會、不完全了解投資標的或保單內容、聽到自稱法院或檢察署的電話就緊張慌亂的心態，進而誘導並指示長者或失智者交付金錢、帳戶。

葉碧娟說，為避免家中長輩或失智者受騙，家屬可以多留意日常行為，觀察接到電話後是否有緊張慌亂的情態、是否提及來源不明的投資管道或金融商品、久未聯繫的親友、司法機關或政府機關的來信或來電等情況。

建立財務安全網絡 把損失風險降至最低

如果擔心失智者遭到誘導而申辦信用卡、貸款、甚至不動產過戶等，葉碧娟建議，可以評估向財團法人金融聯合徵信中心提出申請金融註記；也可以依失智者的認知能力程度，向法院聲請「輔助宣告」或「監護宣告」，由信任的家屬代理或協助失智者處理財產交易或其他有法律效力的行為。

面對不可預測的未來，富邦人壽推動「失智高齡關懷」專案，從「預防、協尋、支持、知識傳遞」四大面向著手，持續與中華民國老人福利推動聯盟（簡稱老盟）合作「醫師確診送手鍊」服務，串聯全台百間醫療院所促進申請配戴，已經協助逾3萬7000名病友，配戴者走失尋獲率達到100%。

有失智症其他財務、法律問題，歡迎參加聯合報健康事業部與瑞智基金會舉辦的「2023國際失智照護論壇」，邀請各領域專家到場專題演講，論壇免費報名：02-8692-5588轉5616或2698

網路報名：https://bit.ly/3QO85bz

2023國際失智照護論壇

時間：12月8日（五）下午2時至5時

地點：集思交通部國際會議中心集會堂(台北市杭州南路一段24號5樓)