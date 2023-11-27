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健康你我他／幸遇兩位良醫 讓我再站起來

聯合報／ 文／鄭翊亨（高市三民）
現在我可以生活自主與健走。圖／鄭翊亨提供
現在我可以生活自主與健走。圖／鄭翊亨提供

109年10月我騎機車發生車禍，原以為我站起來的機率不高，但經由高雄長庚神經外科醫師林家誠開刀救命，復健科物理治療師曹展毓的細心復健，我甩掉助行器與拐杖，目前已可生活自理與健走

車禍當天，救護車送我至高雄長庚，診斷脾臟破裂出血、第2腰椎壓迫性骨折、右側第11、12肋骨骨折及多處嚴重挫傷。在急診先接受脾臟動脈栓塞術，隔日會診神經外科由林家誠醫師操刀，完成腰椎第2節神經減壓、腰椎第1節至第3節骨融合及胸椎第12節至腰椎第4節內固定手術。

手術那一夜很長，林醫師和我的家人在辛苦與煎熬中度過。後來在病房中，林醫師除提醒開刀完的抬腳很重要外，只要問診有關車禍因果症狀，會立即會診相關科別找出原因治療，看到我的門牙時，建議我找牙科醫師填補斷一半的大門牙，讓我的創傷減到最低。

後轉至復健科病房進行脊隨損傷復健中心復健，首日曹治療師請我以側身用單手撐起的力量起身，令還躺著的我及家人相當振奮，這是我生活自理的第一步，接下來的復健是艱澀與反覆，接續使用助行器、跑步機慢走，再以護腰慢慢行走。目標是可以再拾起我喜歡的爬山健走。

現在我可以生活自主與健走，深深感謝已榮調屏東寶建醫院的林家誠醫師的救命之恩，還有曹展毓治療師讓我再站起來。

醫師 復健 健走

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