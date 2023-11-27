聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保點值遭稀釋 診所掛號費看漲

聯合報／ 記者李樹人／台北報導

健保點值遭稀釋，影響醫療院所收益，許多民眾以為這事不關己，但基層醫療協會理事長林應然表示，最近幾個月愈來愈多診所提高掛號費，患者看一次病，至少多花50元。調高掛號費，真的是不得已，因為新冠肺炎治療回歸健保醫療後，患者眾多，大幅稀釋點值，已讓部分診所逐步陷入經營危機。

疾管署最新統計，流感重症人數每周約30至35人，而新冠肺炎中重症患者一天就達相同人數，預估12月底至1月中旬新冠疫情達到高峰，屆時每日恐增2.4萬例病例、200例中重症個案。

「歷經三年多疫情，民眾對於新冠病毒感到麻痺，幾乎無感。」林應然表示，最近類流感症狀患者明顯增加，但願意接受快篩者卻少之又少，大部分都是礙於工作緣故，例如幼稚園、國小教師，或是幼兒保母，才接受篩檢。他最近幫三名疑似個案做篩檢，結果全都中，均是新冠病毒，證明社區裡感染情況日趨嚴重。

林應然表示，新冠疫情時，只要一咳嗽、發燒，就做快篩，甚至一天驗兩、三次，但現在即使出現症狀，民眾卻不想做篩檢，直覺症狀輕微，無須追根究柢，找出病因。

林應然提醒，幼兒、年長者、孕婦以及免疫力低下患者為新冠重症風險族群，務必提高警覺，接種疫苗，如有症狀，盡速就醫，才能降低併發症、重症及死亡風險。

面對年底又一波新冠疫情，基層診所嚴陣以待，林應然指出，基層診所承擔第一線防疫重責大任，政府應積極提供協助，確實提供基層院所防疫津貼。一旦基層醫療量能崩盤，分級醫療更難落實，且將形成醫院照護人力排擠效應，患者就醫權益恐將受損。

此外，新冠疫情如再掀高峰，醫療院所服務人數恐再暴衝，稀釋健保點值，林應然表示，目前健保點值約零點八，向健保申請一元，只能達到八毛錢，最近幾個月來，不少診所為求生存，只好調升掛號費，大都上調50元，加重民眾就醫負擔。

患者 疫情 健保

延伸閱讀

金門今年首例縣外移入登革熱 個案有台南及嘉義旅遊史

大陸爆呼吸道疫情醫院擠爆 醫：台灣有這強項不需擔心

搶救新生兒2／幼兒專責醫師上路 兒醫批補助太低

賴清德藉「餵藥」對侯友宜政治攻擊 法官1萬字裁定書不必罰

相關新聞

一張圖看天氣！東北季風接力凍到周六 這日冷空氣最強僅剩15度

中央氣象署表示，今晚可能發布中南部濃霧特報。本周兩波東北季風影響，首波落在周二，各地低溫約16度；周三前，僅東部零星雨；...

陸黴漿菌疫情嚴峻疾管署罕示警 黃立民曝襲台時間點：不來才奇怪

大陸北方黴漿菌疫情嚴峻，台灣不可輕忽。衛福部疾管署日前對大陸黴漿菌疫情，少見的連兩天示警，昨天更宣佈即起「機場戒備」更於...

醫師女兒感染腺病毒住院5天 收到醫療帳單驚：猜猜多少錢？

天氣愈來愈冷，各種病毒正在流行。泌尿科醫師呂謹亨說，最近腺病毒大流行，他的女兒也「中獎」住院了，但他和妻子收到帳單「都驚...

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告，台灣東部海域地震規模5.4，新北宜花震度2級。中央氣象署地震測報中心表示，判斷是...

眼睛泛紅、高燒多天別輕忽 「燒久姬」病毒正在流行

近期大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿。衛福部疾管署連兩天發出警告，因對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合...

中信「離家抵家」展覽 感動2千人

中國信託推出最新的品牌形象影片「離家抵家」之後，廿五日在台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦「離家抵家　異同勇闖世界」主題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。