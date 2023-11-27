健保點值遭稀釋 診所掛號費看漲

健保點值遭稀釋，影響醫療院所收益，許多民眾以為這事不關己，但基層醫療協會理事長林應然表示，最近幾個月愈來愈多診所提高掛號費，患者看一次病，至少多花50元。調高掛號費，真的是不得已，因為新冠肺炎治療回歸健保醫療後，患者眾多，大幅稀釋點值，已讓部分診所逐步陷入經營危機。

疾管署最新統計，流感重症人數每周約30至35人，而新冠肺炎中重症患者一天就達相同人數，預估12月底至1月中旬新冠疫情達到高峰，屆時每日恐增2.4萬例病例、200例中重症個案。

「歷經三年多疫情，民眾對於新冠病毒感到麻痺，幾乎無感。」林應然表示，最近類流感症狀患者明顯增加，但願意接受快篩者卻少之又少，大部分都是礙於工作緣故，例如幼稚園、國小教師，或是幼兒保母，才接受篩檢。他最近幫三名疑似個案做篩檢，結果全都中，均是新冠病毒，證明社區裡感染情況日趨嚴重。

林應然表示，新冠疫情時，只要一咳嗽、發燒，就做快篩，甚至一天驗兩、三次，但現在即使出現症狀，民眾卻不想做篩檢，直覺症狀輕微，無須追根究柢，找出病因。

林應然提醒，幼兒、年長者、孕婦以及免疫力低下患者為新冠重症風險族群，務必提高警覺，接種疫苗，如有症狀，盡速就醫，才能降低併發症、重症及死亡風險。

面對年底又一波新冠疫情，基層診所嚴陣以待，林應然指出，基層診所承擔第一線防疫重責大任，政府應積極提供協助，確實提供基層院所防疫津貼。一旦基層醫療量能崩盤，分級醫療更難落實，且將形成醫院照護人力排擠效應，患者就醫權益恐將受損。

此外，新冠疫情如再掀高峰，醫療院所服務人數恐再暴衝，稀釋健保點值，林應然表示，目前健保點值約零點八，向健保申請一元，只能達到八毛錢，最近幾個月來，不少診所為求生存，只好調升掛號費，大都上調50元，加重民眾就醫負擔。