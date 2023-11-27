健康名人堂／芬太尼成重大毒品議題─拜習會的啟示

中美習拜高峰會11月16日於美國加州舊金山假APEC會議之便一併進行，將「芬太尼（Fentanyl，醫療管制藥品）」列為重要議題之一。

去年11萬美國人成癮死亡

毒品管制本來就是國際合作的重點，但是特別將「芬太尼」這種止痛及成癮性較嗎啡強50至100倍的合成類鴉片（Synthetic Opioid）藥物，在如此高階會議提出，確實讓人好奇。依美方說法，去年一年因使用芬太尼等類鴉片藥物過量中毒，已創紀錄，造成11萬名美國人死亡。

而芬太尼及其合成的主要原料（先驅化學品），主要在中國生產後，非法運輸到墨西哥，製造為成品，再走私進美國成為類鴉片危機（Opioid Crisis）。

時間往前推移，1990年代後期，羥二氫可待因酮（oxycodone，商品名OxyContin）等醫療用類鴉片類止痛劑，由於美國特定藥廠的促銷及部分醫師濫開處方，造成大量民眾誤用、濫用與流用。後經美國聯邦緝毒局（DEA）加強取締過度處方和調劑供應的醫師和藥師，卻使對類鴉片處方藥已經上癮者，轉向更廉價且更強效的非法海洛因。

川普曾宣布公衛緊急狀態

2013年之後，海洛因毒販為增加利潤，開始混用廉價、藥效更強但更致命的芬太尼等合成類鴉片藥品。類鴉片的流行，使美國平均餘命從2014年的78.8歲，連續數年降低至2017年的78.5歲，這在先進國家少見，顯示問題的嚴重性，也使當時的川普總統宣布全國進入公共衛生緊急狀態，以因應類鴉片類藥品氾濫。

根據DEA資料，先前墨西哥和中國是直接販運到美國的芬太尼和其類似物質的主要來源國，但2018年後，中國加強管制芬太尼合成的先驅原料「4-苯胺基-N-苯乙基-4-哌啶（ANPP）」和「N-苯乙基-4-哌啶酮（NPP）」，可能因此限制芬太尼生產和來自中國的販運，使芬太尼先驅原料轉往印度生產，印度也因此成為吩坦尼粉末成品和吩坦尼先驅原料的來源國。

美中將重啟雙邊禁毒合作

習拜會後，白宮宣布一項新協定，根據協定條款，中國將強化化工企業管理，要求其停止生產和出口用於製造芬太尼的先驅原料。美國和中國還將重啟雙邊禁毒合作，並成立一個禁毒工作組，討論和交流執法工作的相關資訊。此項措施將從源頭上解決問題，並摧毀芬太尼販運網路。

美國的類鴉片危機，給我們一些啟示。就需求面，鴉片類如海洛因，還有類鴉片類如羥二氫可待因酮和芬太尼，都是成癮性極高物質，成癮者在無法獲取這些物質時，合法與非法僅一線之隔，因此醫療使用若不適當管制，將使藥品成為毒品。我國醫療使用，包括人用與動物用的管制藥品，管理若未落實，恐成破口，美國類鴉片流行成為國安危機，殷鑑不遠。

在供給面，類鴉片類藥品或物質如同現在流行的新興毒品，許多由合成而來，若僅管制成品，而對其先驅原料管制未臻周延，而為毒梟所乘，受害者眾，將遠超出想像。