協助資源循環產業低碳轉型 環部明年投1億鼓勵創新研發
台灣半導體製造居全球龍頭，為打造我國資源循環產業競爭力、暢通循環網絡，並建立創新技術與制度，環境部循環署在後端廢棄物循環處理部分，今年起已協助資源循環產業低碳轉型，並規畫明年投入1億元經費，鼓勵資源循環創新研發。
有媒體報導，台灣半導體製造位居全球龍頭，但台灣廢棄物清理法規過於嚴格，限制回收處理產業發展，認為應適度鬆綁法規，且政府也應投入資金補助研發。
循環署表示，為提升產業多元化循環利用，自2019年起函頒10種定型化資源循環模式，去年參與的業者超過800家、年減廢棄物量達108萬噸；去年起也輔導有意願業者，串連上、中、下游事業，提出回到製程或循環利用方式，共同參與資源循環網絡計畫。
今年再進一步提出化學品租賃示範輔導，以加強供應商負起化學品生命週期的管理，均有半導體業積極響應；同時今年也輔導資源循環產業建立產業基線資料、、提供碳排放分析、建構業者能力，以及媒合導入自動化、智慧化、低碳化轉型。
循環署表示，預計明年將提出資源循環創新及研究的補助計畫，挹注經費徵求資源循環的創新研發，擴大補助範圍，除過去的應回收廢棄物外，將補助範疇增加一般及事業廢棄物，其次增加補助經費，每年從5000萬增加至1億元，最後也增列補助對象，除既有對象外，規畫增加資源循環產業，以深化與各界的合作，強化扶植產業提升資源循環技術。
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